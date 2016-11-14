City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Serie C Silver: Lamezia asfalta Villa San Giovanni

Il Basketball Lamezia travolge 105-45 Villa San Giovanni e centra la quinta vittoria consecutiva inseguendo la capolista Rende

14 Novembre 2016 - 09:10 | di Vincenzo Comi

Un momento della partita di basket tra Basketball Lamezia e Villa San Giovanni

Vittoria convincente per il Basketball Lamezia che asfalta letteralmente il Villa S.Giovanni. Dopo 20’ il parziale è già pesantissimo per gli ospiti che soccombono sotto i colpi di Gaetano e Monier.

I lametini lasciano praticamente a bocca asciutta gli ospiti che segnano solo 21 punti nei primi 20 minuti.

L’incipit del terzo quarto è disastroso per gli ospiti che soccombono sotto le bombe dei giallo blu, Rubino,Longoria e di Gennaro bruciano la retina in continuazione ampliando la forbice. Lamezia ne segna 38 nel solo terzo periodo e vola sull’ 85-32.

Ampie rotazioni per entrambe le compagini che sigillano il 105-45 finale. Quinta vittoria consecutiva per Lamezia che continua la rincorsa alla capolista Rende, ieri sconfitta sul campo del Val Gallico.

BASKETBALL LAMEZIA – VILLA S.GIOVANNI 105-45

(22-14, 47-21, 85-32)

LAMEZIA: Piccione 3, Bosone 2, Ragusa 3, Mangione 4, Rubino 14, Fragiacomo 4, di Gennaro 13, Gaetano 18, Longoria 25, Lazzarotti, Saladino, Monier 19. Coach Ortenzi ass. Desumma

VILLA S.GIOVANNI: Versace, Rizzitano 1, Meduri 11, Vinci 8, Costabile 2, Laganà 1, Rappocciolo 3, Pitasi 15, Barreca 4, Ventra, Chindamo, Andolfi. Coach Cotroneo ass. Smorto.

ARBITRI: Loccisano – De Vuono.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Villa San Giovanni Basket
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?