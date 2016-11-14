Serie C Silver: Lamezia asfalta Villa San Giovanni

Il Basketball Lamezia travolge 105-45 Villa San Giovanni e centra la quinta vittoria consecutiva inseguendo la capolista Rende

Vittoria convincente per il Basketball Lamezia che asfalta letteralmente il Villa S.Giovanni. Dopo 20’ il parziale è già pesantissimo per gli ospiti che soccombono sotto i colpi di Gaetano e Monier.

I lametini lasciano praticamente a bocca asciutta gli ospiti che segnano solo 21 punti nei primi 20 minuti.

L’incipit del terzo quarto è disastroso per gli ospiti che soccombono sotto le bombe dei giallo blu, Rubino,Longoria e di Gennaro bruciano la retina in continuazione ampliando la forbice. Lamezia ne segna 38 nel solo terzo periodo e vola sull’ 85-32.

Ampie rotazioni per entrambe le compagini che sigillano il 105-45 finale. Quinta vittoria consecutiva per Lamezia che continua la rincorsa alla capolista Rende, ieri sconfitta sul campo del Val Gallico.

BASKETBALL LAMEZIA – VILLA S.GIOVANNI 105-45

(22-14, 47-21, 85-32)

LAMEZIA: Piccione 3, Bosone 2, Ragusa 3, Mangione 4, Rubino 14, Fragiacomo 4, di Gennaro 13, Gaetano 18, Longoria 25, Lazzarotti, Saladino, Monier 19. Coach Ortenzi ass. Desumma

VILLA S.GIOVANNI: Versace, Rizzitano 1, Meduri 11, Vinci 8, Costabile 2, Laganà 1, Rappocciolo 3, Pitasi 15, Barreca 4, Ventra, Chindamo, Andolfi. Coach Cotroneo ass. Smorto.

ARBITRI: Loccisano – De Vuono.