Serie C Silver: scontro al vertice tra Lamezia e Val Gallico

Arriva il momento verità per il campionato di Serie C Silver calabrese. Questa sera, con inizio alle ore 20:30, al Palasparti di Lamezia Terme si gioca in recupero il big match tra Lamezia Basketball e Val Gallico, rispettivamente seconda e prima forza del campionato (le due squadre sono divise da due sole lunghezze). Lametini che, prima della rocambolesca sconfitta di due settimane or sono contro la Vis, erano padroni del torneo con undici vittorie consecutive. Val Gallico, invece, con una sola sconfitta al passivo (proprio con i ragazzi di coach Ortenzi) e pronti ad iniziare oggi un tour de force che lo porterà a scontrarsi con quattro delle prime cinque classificate (oltre al Lamezia, Bim Bum Rende, Vis Reggio e Virtus Catanzaro). All’andata la spuntarono Longoria e soci per 79-68, al termine di una gara condotta in scioltezza per 35 minuti e poi rimessa in discussione da una serie di errori dei gialloblu’ e dalla veemente reazione dei reggini, sospinti sino ad ora dalle giocate degli ottimi Laganà, Barrile, Viglianisi e Suraci.