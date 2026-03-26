Serie C, Siracusa: la squadra fa i punti, ‘la società glieli toglie’. Nuova stangata e ultimo posto
La nuova classifica di serie C, mentre per il Trapani si decide il 31 marzo
26 Marzo 2026 - 21:32 | Redazione
La sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha inflitto altri cinque punti di penalizzazione al Siracusa, compagine che milita nel girone C della Lega Pro, per il mancato rispetto delle scadenze amministrative del 16 febbraio scorso. Un’altra stangata che si somma al meno 6 già comminato in precedenza ai siciliani che ora scendono all’ultimo posto in classifica. Per il presidente del club, Alessandro Ricci, inibizione di 7 mesi. Il 31 marzo sarà invece discusso il deferimento del Trapani.
La nuova classifica
1- Benevento 76
2- Catania 65
3- Salernitana 60
4- Cosenza 59
5- Casertana 56
6- Crotone 52
7- Audace Cerignola 51
8- Monopoli 50
9- Casarano 44
10- Potenza 41
11- Team Altamura 40
12- Atalanta U23 38
13- Cavese 36
14- Latina 35
15- Sorrento 34
16- Picerno 32
17- Giugliano 31
18- Trapani 27
19- Foggia 23
20- Siracusa 22