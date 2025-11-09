Serie C: disco rosso amaranto, al Boccioni passa il Paola

La strada è lunga. Le partite un pò più abbordabili arriveranno ma, adesso è il momento di lavorare e provare a competere con team più collaudate e competitive.

Termina 0-3 la sfida dell’Amaro Dhelios Reggio Calabria in Serie C Maschile.

Un risultato identico a quello di Modica, per la prima squadra a marchio Domotek ma sorridente alla quotatissima Paola che, ha sciorinato ottime giocate, caratura e sostanza.

La sfida d’esordio del sabato pomeriggio amaranto termina 16-30,19-30 e 22-30 a favore degli ospiti ben guidati da Mister Carmelo Perrotta.

Qualche passo in avanti c’è stato:meglio in attacco ed in ricezione ma non è bastata per arginare una quotatissima avversaria.

La corsa del campionato è tutt’altro che finita: il tour de force contro la capolista Catanzaro, Milani e Cinquefrondi è duro ma sarà formativo per unire un gruppo dove, nell’ultima uscita, per mister Daquino, sia il veterano Scopelliti che Cucè hanno mostrato buone indicazioni.