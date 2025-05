Serie C: colpo di scena in casa Trapani. Un nuovo caso Brescia

Nel pomeriggio tramite la Gazzetta dello Sport si è appreso della probabilissima penalizzazione che riguarderebbe il Brescia rispetto ad alcuni pagamenti di stipendi e contributi che porterebbero a conseguenze clamorose in classifica, tanto da spingere la Lega a rinviare il play out tra la Salernitana e il Frosinone. In serata un nuovo colpo di scena, questa volta in serie C e che riguarda il Trapani.

“La società Fc Trapani 1905, appreso con sconcerto quanto accaduto in queste ore al Brescia calcio, comunica di essere anch’essa vittima della medesima società che avrebbe compensato illecitamente i crediti d’imposta del Club lombardo.

Si specifica che la scrivente società è assolutamente certa di essere in regola e di aver agito in perfetta conformità delle norme statali e sportive e che, ove mai, in tale vicenda è solo e soltanto parte lesa.

Per tali ragioni, già nelle prossime ore, tutelerà le proprie ragioni sporgendo una dettagliata denuncia penale presso le competenti autorità“.

Il comunicato del Brescia

“A seguito delle notizie di stampa emerse in data odierna e dell’avviso di conclusione delle indagini ricevuto dalla F.I.G.C. per presunte irregolarità nei pagamenti, Brescia Calcio S.p.a. comunica che ricorrerà in qualsiasi sede sportiva e, qualora necessario, extra-sportiva, per tutelare la propria posizione ritenendo di aver adempiuto correttamente alle scadenze federali e di aver agito in conformità alle norme statali e sportive“.