Serie C: Trapani retrocesso in D con una giornata di anticipo. Risultati e classifica
Mimmo Toscano torna sulla panchina del Catania ma la vittoria non arriva. Invasione di campo dei tifosi del Foggia, Siracusa ad altissimo rischio
19 Aprile 2026 - 23:16 | Redazione
Penultima giornata del campionato di serie C. Nel girone C, dopo la promozione acquisita con diverse settimane di anticipo dal Benevento, viene emesso un altro verdetto e riguarda una retrocessione. Con una gara ancora da disputare, il Trapani torna in serie D. Al Siracusa servono una vittoria e due combinazioni all’ultima giornata per sperare nei play out. Dovrebbe battere il Trapani fuori casa, già retrocesso, e sperare che Foggia e Giugliano perdano, in modo da superare i rossoneri in classifica e ridurre il distacco dal Giugliano, visto che con il margine attuale gli spareggi non si farebbero. Il Catania pareggia in casa contro il Potenza, il ritorno di Mimmo Toscano in panchina non ha dato la scossa immaginata dalla società. A Monopoli partita sospesa per invasione di campo dei tifosi del Foggia all’ottavo minuto di recupero.
I risultati della giornata
A. Cerignola – Altamura 1-1
Casarano – Crotone 1-2
Catania – Potenza 1-1
Coosenza – Trapani 1-0
Giugliano – Benevento 1-1
Latina – Casertana 2-0
Monopoli – Foggia 1-0
Salernitana – Picerno 2-1
Siracusa – Cavese 1-1
Sorrento – Atalanta U23 1-1
La classifica
Benevento 81
Catania 69
Salernitana 66
Cosenza 66
Casertana 65
Crotone 61
Monopoli 55
Casarano 53
A. Cerignola 53
Potenza 46
Altamura 45
Atalanta U23 44
Cavese 41
Picerno 39
Latina 39
Sorrento 38
Giugliano 36
Foggia 27
Siracusa 25
Trapani 23
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