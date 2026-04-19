Serie C: Trapani retrocesso in D con una giornata di anticipo. Risultati e classifica

Penultima giornata del campionato di serie C. Nel girone C, dopo la promozione acquisita con diverse settimane di anticipo dal Benevento, viene emesso un altro verdetto e riguarda una retrocessione. Con una gara ancora da disputare, il Trapani torna in serie D. Al Siracusa servono una vittoria e due combinazioni all’ultima giornata per sperare nei play out. Dovrebbe battere il Trapani fuori casa, già retrocesso, e sperare che Foggia e Giugliano perdano, in modo da superare i rossoneri in classifica e ridurre il distacco dal Giugliano, visto che con il margine attuale gli spareggi non si farebbero. Il Catania pareggia in casa contro il Potenza, il ritorno di Mimmo Toscano in panchina non ha dato la scossa immaginata dalla società. A Monopoli partita sospesa per invasione di campo dei tifosi del Foggia all’ottavo minuto di recupero.

I risultati della giornata

A. Cerignola – Altamura 1-1

Casarano – Crotone 1-2

Catania – Potenza 1-1

Coosenza – Trapani 1-0

Giugliano – Benevento 1-1

Latina – Casertana 2-0

Monopoli – Foggia 1-0

Salernitana – Picerno 2-1

Siracusa – Cavese 1-1

Sorrento – Atalanta U23 1-1

La classifica

Benevento 81

Catania 69

Salernitana 66

Cosenza 66

Casertana 65

Crotone 61

Monopoli 55

Casarano 53

A. Cerignola 53

Potenza 46

Altamura 45

Atalanta U23 44

Cavese 41

Picerno 39

Latina 39

Sorrento 38

Giugliano 36

Foggia 27

Siracusa 25

Trapani 23