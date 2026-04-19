Volley, infinita Domotek: alza al cielo anche la Supercoppa. Battuta Reggio Emilia

Quando in palio c’è un trofeo, la Domotek Volley Reggio Calabria risponde sempre presente. Lo fa ancora una volta e lo fa nel modo più difficile: in casa della fortissima Conad Reggio Emilia, fresca di promozione in A2, al termine di una battaglia vera.

I reggini conquistano la Supercoppa al tie-break (2-3) e mettono in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo la Coppa Italia, confermando carattere, qualità e una mentalità da grande squadra.

Non era semplice, soprattutto dal punto di vista mentale. Di fronte c’era una compagine che solo pochi giorni fa aveva festeggiato il salto di categoria dopo una durissima e lunga serie proprio contro la Domotek. E invece Laganà e compagni hanno ribaltato tutto, sfoderando una prestazione di altissimo livello.

È stata l’ennesima sfida di una stagione infinita tra Reggio Calabria e Reggio Emilia: settimo confronto complessivo tra playoff e finali, tra le due squadre più forti del torneo. Gli emiliani hanno conquistato l’A2, i reggini continuano a inseguirla con determinazione.

Leggi anche

La gara è stata spettacolare e tiratissima. Una vittoria che pesa, eccome. Non solo per il trofeo, ma per il segnale lanciato alla fase finale che si spera possa regalare quel sogno chiamato promozione. Adesso, infatti, lo sguardo si sposta alle semifinali: sulla strada della Domotek c’è Acqui Terme, avversario ostico e già fatale nella passata stagione. Ma questa squadra ha dimostrato di saper riscrivere la storia. E adesso, sognare è più che lecito.