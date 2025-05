Serie C: il Tribunale dichiara fallita la Lucchese. Possibili scenari

Una salvezza ottenuta sul campo per merito di una squadra che non ha inteso mollare nonostante le gravi difficoltà economiche del club, non ha impedito che sulla Lucchese venisse dichiarato il fallimento così come scrive il quotidiano “Il Tirreno”: “Nella giornata odierna il tribunale fallimentare (presidente Giacomo Lucente, giudice Giampaolo Fabbrizzi, giudice delegato Maria Grazia Ricotti) attraverso la declaratoria sancirà il quarto crac nella storia della Lucchese che domenica compie 120 anni. Una decisione scontata dopo l’udienza prefallimentare di ieri mattina – iniziata alle 9,30 e conclusa alle 10,20 – al termine della quale il giudice delegato si è riservato ogni decisione attraverso un confronto con l’organo collegiale. Per la procura – rappresentata dal sostituto Enrico Corucci – e per il legale l’Aic la strada della liquidazione giudiziale è l’unica percorribile in considerazione del grave dissesto economico (oltre 4 milioni) in cui versa il club rossonero“.

Da qualche minuto la notizia è ufficiale: Lucchese fallita.

Sempre sul quotidiano “Il Tirreno” si ipotizzano gli scenari. Il tentativo di salvare il club sembra una impresa quasi impossibile: “Suggestiva quando pericolosa l’ipotesi dell’esercizio provvisorio. Perché con la dichiarazione di liquidazione giudiziale automaticamente scatta la revoca all’affiliazione. I tempi quindi sono strettissimi. Appena nominato il curatore fallimentare (che avrà 48 ore per accettare l’incarico) e potrà avvalersi di altri professionisti (esperti e periti) acquisire documentazione contabile per individuare i debiti, “identificare” i creditori (elenco dei clienti e dei fornitori) e informarli dell’avvio della procedura e fissare l’udienza per l’esame dello stato passivo.

Ma nel caso in cui vi sia già un acquirente potrà fissare un’ asta per l’acquisizione del club e contestualmente dovrà essere costituita una società ex novo che surroghi la Lucchese 1905 e possa poi iscriversi in C dopo il pagamento dei debiti sportivi e di parte dei debiti con l’Erario (poco più di due milioni). Il tutto entro e non oltre la mezzanotte del 6 giugno. I tempi quindi sono strettissimi e le possibilità davvero minime”.

Bisognerà aspettare, quindi, il 6 giugno per capirne qualcosa in più, anche in prospettiva ripescaggi.