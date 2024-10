Serie D: si chiude la giornata degli anticipi, il Trapani riprende la vetta. La classifica

Tre anticipi in occasione del decimo turno del campionato di serie D. Pareggio tra Castrovillari e Sancataldese mentre il Siracusa ha stravinto (0-5) sul campo del Portici. In serata il Trapani ha ospitato l’Igea Virtus battendolo (2-1) e conquistando la nona vittoria in altrettante gare giocate. Pazzesco.

La classifica