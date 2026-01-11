Serie D: big match Nissa-Reggina. Il programma della giornata e la classifica
Massima attenzione sull'incontro che si gioca a Caltanissetta. Provano ad approfittarne Nuova Igea e Savoia
11 Gennaio 2026 - 00:18 | Redazione
E’ certamente Nissa-Reggina la partita di cartello della seconda giornata del campionato di serie D. Un match che non può definirsi decisivo ma certamente può dire molto sul prosieguo della stagione per quello che riguarda soprattutto gli amaranto. La capolista Nuova Igea affronta in casa il Milazzo, l’altra, il Savoia davanti al pubblico amico con l’Acireale.
Il programma della giornata
Favara – Sambiase
Gelbison – Paternò
Nissa – Reggina
Savoia – Acireale
Vibonese – Enna
Vigor Lamezia – A. Palermo
Messina – Sancataldese
Nuova Igea – Milazzo
Ragusa – Gela
La classifica
- Nuova Igea 34
- Savoia 34
- A. Palermo 32
- Nissa 32
- Reggina 30
- Milazzo 29
- Sambiase 28
- Gela (-1) 25
- Gelbison 23
- Vibonese 23
- Sancataldese 19
- Vigor Lamezia 19
- Enna 19
- Acireale 18
- Favara 17
- Ragusa 17
- Enna 16
- Messina (-14) 14
- Paternò 11