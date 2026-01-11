City Now

In Evidenza

Serie D: big match Nissa-Reggina. Il programma della giornata e la classifica

Massima attenzione sull'incontro che si gioca a Caltanissetta. Provano ad approfittarne Nuova Igea e Savoia

11 Gennaio 2026 - 00:18 | Redazione

Reggina Girasole Domenico

E’ certamente Nissa-Reggina la partita di cartello della seconda giornata del campionato di serie D. Un match che non può definirsi decisivo ma certamente può dire molto sul prosieguo della stagione per quello che riguarda soprattutto gli amaranto. La capolista Nuova Igea affronta in casa il Milazzo, l’altra, il Savoia davanti al pubblico amico con l’Acireale.

Il programma della giornata

Favara – Sambiase

Gelbison – Paternò

Nissa – Reggina

Savoia – Acireale

Vibonese – Enna

Vigor Lamezia – A. Palermo

Messina – Sancataldese

Nuova Igea – Milazzo

Ragusa – Gela

La classifica

  1. Nuova Igea 34
  2. Savoia 34
  3. A. Palermo 32
  4. Nissa 32
  5. Reggina 30
  6. Milazzo 29
  7. Sambiase 28
  8. Gela (-1) 25
  9. Gelbison 23
  10. Vibonese 23
  11. Sancataldese 19
  12. Vigor Lamezia 19
  13. Enna 19
  14. Acireale 18
  15. Favara 17
  16. Ragusa 17
  17. Enna 16
  18. Messina (-14) 14
  19. Paternò 11

