Serie D: botta e risposta tra i presidenti di Trapani e Siracusa

Le due squadre volano in questa prima parte di stagione e sono le favorite per la vittoria finale, ma la promozione è solo per una di loro

Due vere battistrada che stanno dominando la prima parte di stagione nel campionato di serie D girone I. Siracusa in testa alla classifica con otto partite giocate e 22 punti conquistati, il superfavorito Trapani di gare ne ha disputate sette e le ha vinte tutte, insegue a 21. Si troveranno di fronte il prossimo 26 novembre allo stadio De Simone di Siracusa, ma i due presidenti simpaticamente ne hanno anticipato la sfida. Nel video social il massimo dirigente del Trapani Antonini ha dichiarato: “Amici di Siracusa, accettiamo la vostra sfida. Il 26 novembre sarò presente per vedere la partita e veder vincere la mia squadra da voi. Grazie per avermi invitato, spero sia un invito con toni piacevoli. Io ci sarò, il Trapani vincerà”.

Non si è fatta attendere la risposta del presidente del Siracusa Alessandro Ricci: “Sarà un piacere averlo ospite a Siracusa e proprio con lui vorrei inaugurare la ‘Cena dei presidenti’, per trascorrere qualche ora insieme, con le famiglie, prima della partita per dimostrare che la rivalità sportiva non deve mai coincidere con l’astio. Sono convinto che con il contributo di Antonini, che ispira naturale simpatia, potremo provare a dare una nuova storia ai rapporti tra le due tifoserie. Sono sicuro che anche il presidente del Trapani, da uomo di sport, ritenga che prima e dopo la partita sia giusto darsi la mano e complimentarsi con il vincitore. Per questo attendiamo di averlo nostro ospite per vivere una bella giornata di sport e anche noi accettiamo la sfida sportiva tra due squadre che stanno tenendo alto il nome della Sicilia che, pur non essendo siciliani, amiamo“.