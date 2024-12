Serie D: i primi tre punti per Aztori, nuovo attaccante per la Sancataldese

C'è un acquisto annunciato dal prossimo avversario della Reggina che ha già affrontato gli amaranto in questa stagione

Con un perentorio 3-1 ai danni del Città di S. Agata la Scafatese torna alla vittoria e rimane in scia della capolista Siracusa. Sono quattro i punti che separano le due squadre e quindi corsa ancora apertissima per il primato, seppur gli aretusei hanno superato uno scoglio molto più duro come la Vibonese, al proprio domicilio.

Per mister Atzori si tratta della prima vittoria sulla panchina della Scafatese, dopo il brutto passo falso all’esordio. Per quello che riguarda invece il calciomercato, la Sancataldese, prossimo avvesario della Reggina, ha annunciato un nuovo acquisto. Si tratta dell’attaccante Tomas Bonilla, ad inizio stagione con la maglia del Ragusa con la quale ha già affrontato gli amaranto al Granillo.