Serie D: attesa in casa Favara. Martedi 30 dicembre giornata decisiva

“C’è grande attesa a Favara per la sentenza della Corte Sportiva d’Appello, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dall’ASD CastrumFavara contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, in primo grado, ha confermato la vittoria dell’Athletic Club Palermo, maturata in seguito al discusso e ormai noto ‘gol fantasma’. La decisione è attesa per martedì 30: alle ore 12 il collegio giudicante si riunirà a Roma per esaminare la documentazione prodotta dai legali delle due società. Particolare attenzione, come auspicano i tifosi gialloblù, sarà rivolta al filmato allegato al ricorso dalla CastrumFavara, nel quale risulterebbe chiaramente visibile l’errore tecnico commesso dalla terna arbitrale.

Un’eventuale sentenza favorevole al sodalizio favarese potrebbe non solo portare alla ripetizione della gara, con l’annullamento della vittoria dei nerorosa, ma anche segnare un precedente significativo nella giurisprudenza sportiva italiana. Non è soltanto Favara, parte direttamente coinvolta, ad attendere un pronunciamento ritenuto giusto: l’intera opinione pubblica sportiva nazionale ha infatti espresso valutazioni largamente concordi sull’evidente abbaglio arbitrale verificatosi durante l’incontro. Fiducia viene espressa dal legale della CastrumFavara, l’avvocato Vincenzo Russello, che auspica un pronunciamento della Corte ispirato a criteri di equità e giustizia sportiva. La sentenza sarà emessa in videoconferenza, con la partecipazione da remoto delle parti coinvolte”.

fonte: favaraweb.com