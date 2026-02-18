Serie D: torna in panchina Francesco Cozza. Sarà di nuovo avversario della Reggina

Francesco Cozza, classe 1974, originario di Cariati (CS), è il nuovo allenatore dell’Acireale.

“Ha un curriculum importante sia da giocatore che da allenatore. In panchina inizia nel 2010 con la Reggina, come collaboratore di Atzori, e nel 2011 ottiene il primo ingaggio alla guida del Catanzaro, con cui centra la promozione in Lega Pro. Nel dicembre del 2013 viene ingaggiato dal Pisa dove resta fino al marzo 2014. A luglio dello stesso anno viene nominato allenatore della Reggina, ma si dimette il 14 novembre, e ad agosto 2015 torna ad assumere la guida tecnica della squadra amaranto, in Serie D, dove raggiunge il quarto posto in campionato, perdendo la semifinale dei playoff contro la Cavese. Il 21 novembre 2016 diventa allenatore della Sicula Leonzio, che conduce alla promozione in Lega Pro. A giugno 2017 guida il Taranto, appena retrocesso in Serie D, e nel novembre 2018 passa a guidare il Team Altamura, sempre in D, ma a febbraio si dimette per motivi personali. Nell’estate del 2019 torna brevemente alla Reggina, come Responsabile dell’Area Scouting, e a settembre 2020 approda al San Luca, in Serie D. Alla fine della stagione, dopo aver raggiunto la semifinale playoff, lascia la panchina giallorossa, tornandovi poi un anno dopo e restando fino al 2023. Dal febbraio 2024 ha avviato un breve parentesi alla Gioiese, e successivamente ha firmato con il Locri“.

Come già accaduto negli anni scorsi, sarà ancora avversario della Reggina al Granillo il prossimo 22 marzo.