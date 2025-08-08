City Now

Serie D, ecco i calendari: date, orari, soste e turni infrasettimanali

La Reggina parte in trasferta, così come richiesto dalla società

08 Agosto 2025 - 13:55 | Redazione

Pallone serie D

Il Dipartimento Interregionale ha reso noti i calendari dei nove giorni della Serie D 2025/2026

La regular season del campionato si svilupperà in trentaquattro giornate dal 7 settembre al 3 maggio, con la sosta invernale a dividere i gironi di andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio). Tra il 9 e il 21 marzo secondo stop in agenda per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Con tutti i raggruppamenti a diciotto squadre, scendono a due i turni infrasettimanali in programma in questa stagione: il 24 settembre, in occasione della quarta giornata, e il 2 aprile, con la trentesima giornata anticipata per le festività pasquali.

Ecco, invece, come cambierà l’orario ufficiale delle gare:

  • dal 7 settembre al 19 ottobre (1ª-7ª giornata) si giocherà alle ore 15
  • dal 26 ottobre al 22 marzo (8ª-28ª giornata) alle ore 14.30
  • infine dal 29 marzo al 3 maggio (29ª-34ª giornata) l’orario tornerà alle ore 15

