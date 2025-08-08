Serie D, il calendario: esordio della Reggina in trasferta. La prima in casa con la Nissa
Immediato lo scontro diretto con l'altra favorita per la vittoria del campionato
08 Agosto 2025 - 13:45 | Redazione
C’era grande attesa per i calendari dopo la composizione dei gironi. La Reggina ha chiesto di poter giocare la prima gara in trasferta essendoci il raduno di Operazione Nostalgia il giorno prima dell’inizio del campionato al Granillo. Si parte quindi fuori con il Favara mentre la prima in casa è subito con l’altra favorita Nissa. Il 21 di settembre con la Vibonese, il derby con il Messina il 12 ottobre. L’andata si chiude il 21 dicembre in trasferta con il Sambiase.
Il calendario della Reggina
La prima giornata
- CASTRUMFAVARA-REGGINA
- GELBISON-SAMBIASE
- MESSINA-ATHLETIC PALERMO
- NISSA-MILAZZO
- IGEA VIRTUS-SANCATALDESE
- RAGUSA-ENNA
- SAVOIA-GELA
- VIBONESE-PATERNO’
- VIGOR LAMEZIA-ACIREALE
Il calendario completo
Cliccare per il Girone I | LINK