Serie D, il calendario: esordio della Reggina in trasferta. La prima in casa con la Nissa

Immediato lo scontro diretto con l'altra favorita per la vittoria del campionato

08 Agosto 2025 - 13:45 | Redazione

Reggina Victoria partita

C’era grande attesa per i calendari dopo la composizione dei gironi. La Reggina ha chiesto di poter giocare la prima gara in trasferta essendoci il raduno di Operazione Nostalgia il giorno prima dell’inizio del campionato al Granillo. Si parte quindi fuori con il Favara mentre la prima in casa è subito con l’altra favorita Nissa. Il 21 di settembre con la Vibonese, il derby con il Messina il 12 ottobre. L’andata si chiude il 21 dicembre in trasferta con il Sambiase.

Il calendario della Reggina

Calendario

La prima giornata

  • CASTRUMFAVARA-REGGINA
  • GELBISON-SAMBIASE
  • MESSINA-ATHLETIC PALERMO
  • NISSA-MILAZZO
  • IGEA VIRTUS-SANCATALDESE
  • RAGUSA-ENNA
  • SAVOIA-GELA
  • VIBONESE-PATERNO’
  • VIGOR LAMEZIA-ACIREALE

Il calendario completo

Cliccare per il Girone I | LINK

