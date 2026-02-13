Serie D: Enna-Athletic Palermo si gioca al ‘Gen. Gaeta’. Il comunicato della società

Enna-Athletic Palermo si giocherà regolarmente presso lo stadio “Gen. Gaeta” di Enna, così come comunicato dalla società: “L’Enna Calcio informa che, a seguito delle comunicazioni ufficiali ricevute dalla LND su disposizione dell’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive, la gara Enna – SSD Athletic Club Palermo, in programma domenica 15 febbraio 2026 alle ore 14,30, si disputerà allo stadio Comunale “Gen. Gaeta” di Enna.

La Società desidera precisare che la precedente richiesta di disputa dell’incontro allo stadio “Valentino Mazzola” di San Cataldo (ratificata dalla stessa LND tanto da essere stata annunciata anche sui nostri canali ufficiali) era motivata esclusivamente dalle condizioni critiche del manto erboso del “Gaeta”, rese difficoltose dalle abbondanti piogge di questo periodo. Una richiesta avanzata con l’unico obiettivo di tutelare l’incolumità degli atleti, garantire la regolarità della gara e offrire le migliori condizioni possibili anche al pubblico presente.

A tal proposito desideriamo ringraziare le Forze dell’Ordine e la società Sancataldese Calcio Official che aveva fornito tutte le condizioni necessarie e l’assistenza per garantire alla ns società la migliore organizzazione possibile allo stadio “V. Mazzola”.

Confidiamo che le condizioni meteo dei prossimi giorni consentano un pieno recupero del terreno di gioco. In tal senso, l’Enna Calcio è già al lavoro con il massimo impegno per fare in modo che il “Gaeta” possa presentarsi agibile e praticabile entro domenica, senza risparmiare energie per assicurare standard adeguati di sicurezza e accoglienza”.