Serie D: Enna- A. Palermo, cambia lo stadio. Non si gioca al ‘Generale Gaeta’
Malcontento tra i tifosi di casa. Meglio per i nerorosa. Succede per la seconda trasferta consecutiva
13 Febbraio 2026 - 12:34 | Redazione
Si giocherà allo stadio “Valentino Mazzola” di San Cataldo il match casalingo dell’Enna contro l’Athletic Palermo. Una decisione presa, dopo che le forti piogge cadute in settimana, hanno reso quasi impraticabile il terreno di gioco del “Generale Gaeta”.
Il campo, già provato dal maltempo, non offre garanzie sufficienti per la regolare disputa dell’incontro. Le previsioni meteo, che non annunciano miglioramenti significativi nei prossimi giorni, hanno convinto la società gialloverde a spostare la gara in un impianto ritenuto più sicuro e idoneo. Una scelta obbligata. Ma non indolore.
Per i tifosi significherà lasciare la propria città per sostenere l’Enna in quella che, a tutti gli effetti, resta una partita interna. Una trasferta forzata che pesa, soprattutto in un momento delicato della stagione.
Dall’altra parte ci sarà un avversario di livello come l’Athletic Palermo, formazione compatta e tra le più competitive del campionato che in qualche modo potrà trarne vantaggio, così come successo due settimane addietro contro l’Acireale, sul neutro di Gioiosa Marea, con i granata costretti a emigrare per la squalifica del campo.