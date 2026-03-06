Serie D: Gela, la società apre alla vendita. Il comunicato

“La dirigenza del Gela Calcio desidera informare la città, i tifosi e tutti gli appassionati dei colori biancazzurri di aver avviato una riflessione seria e responsabile sul futuro della società.

Il presidente Vittoria, insieme ai soci, comunica la propria disponibilità a farsi da parte qualora dovessero arrivare proposte concrete e credibili da parte di nuovi soci o imprenditori interessati a contribuire alla crescita del club. L’obiettivo è uno soltanto: garantire al Gela Calcio un futuro sereno, stabile e possibilmente ancora più ambizioso.

Questa posizione nasce esclusivamente dall’amore verso la squadra e dal senso di responsabilità nei confronti della città e della tifoseria. Non si tratta di una dismissione, ma della volontà di aprire la porta a chiunque voglia dare un contributo reale e importante al progetto sportivo del Gela Calcio. La proprietà è anche disponibile, qualora si presentassero le condizioni giuste e interlocutori seri, a valutare la cessione totale del club.

Il Sindaco Terenziano Di Stefano è stato informato della decisione della società, nel segno della massima trasparenza istituzionale.

Allo stesso tempo, la dirigenza intende rassicurare l’ambiente: la squadra non sarà lasciata sola. Fino a quando il club resterà nelle mani dell’attuale proprietà, sarà garantito il massimo impegno per portare avanti la stagione e continuare a tenere alto il nome del Gela Calcio, nel rispetto della sua storia, della città e soprattutto della straordinaria passione della tifoseria biancazzurra.

Il Gela Calcio appartiene alla sua gente, per questo motivo ogni scelta viene e verrà fatta esclusivamente per il bene della squadra e della città”.

La società

Gela Calcio