Serie D: Gela penalizzato, multato e inibizione per il presidente. Le motivazioni
Cambia la classifica dei siciliani al termine del girone di andata
27 Dicembre 2025 - 20:10 | Redazione
Cambia seppur di poco la classifica del girone I del campionato di serie D dopo la penalizzazione inflitta al Gela. Le motivazioni: “Il Tribunale Federale Territoriale della Lnd Sicilia ha comminato l’ammenda di € 300,00 e un punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026 all’A.S.D. Città di Gela, oltre all’inibizione per quattro mesi a carico del presidente Giovanni Vittoria. La sentenza arriva a seguito del deferimento della Procura Federale nei confronti del club biancazzurro “per non avere corrisposto al calciatore Manrico Messina nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. prot. n. 287-2024/25 del 6.6.2025, comunicato alla società A.S.D. Città di Gela a mezzo pec del 7.6.2025″.
La classifica
- Savoia 31
- Nuova Igea 31
- Nissa 31
- A. Palermo 29
- Milazzo 28
- Reggina 27
- Sambiase 25
- Gela (-1) 24
- Gelbison 23
- Vibonese 22
- Sancataldese 19
- Vigor Lamezia 18
- Acireale 17
- Favara 17
- Ragusa 16
- Enna 15
- Messina (-14) 14
- Paternò 10