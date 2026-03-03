Serie D: il Gela risponde alla dura lettera aperta dei calciatori

“La società Gela Calcio, rammaricata per la pesante sconfitta maturata ieri ad Enna, intende chiarire la propria posizione rispetto a quanto condiviso dalla squadra sui canali social personali.

Allo stato attuale, non risultano alla società evidenti o gravi problematiche di alcuna natura.

Nel rispetto dei ruoli e con senso di responsabilità verso la città e i tifosi, la società ribadisce la propria totale disponibilità ad ascoltare e approfondire eventuali situazioni che dovessero essere emerse, al fine di affrontarle nelle sedi opportune e con spirito costruttivo.

Il Gela Calcio ritiene fondamentale preservare unità, dialogo e serenità, elementi indispensabili per proseguire il percorso sportivo con equilibrio e responsabilità.

Ogni confronto avverrà internamente, con l’obiettivo comune di tutelare la squadra, la società e l’intera comunità biancazzurra”.

Gela Calcio