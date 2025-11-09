Serie D: il Savoia agguanta la vetta, Reggina un punto e tanti errori. I risultati e la classifica
Amaranto in piena zona play out, pareggiano Messina e Vibonese
09 Novembre 2025 - 17:52 | Redazione
Regola il Milazzo con il più classico dei punteggi e il Savoia così balza in vetta alla classifica, approfittando del pareggio interno della Nuova Igea. Sospeso il match tra l’Athletic Palermo e la Nissa, mentre la Reggina non va oltre il pari con l’Acireale.
I risultati della giornata
Acireale – Reggina 1-1
Enna – Paternò 3-0
Vigor Lamezia – Ragusa 4-0
A. Palermo – Nissa sospesa
Messina – Vibonese 1-1
Nuova Igea – Gelbison 1-1
Sancataldese – Favara 2-1
Savoia – Milazzo 2-0
Gela – Sambiase 0-3
La classifica
Savoia 22
Nuova Igea 22
Sambiase 19
Nissa 18 (una partita in meno)
A. Palermo 16 (una partita in meno)
Milazzo 15
Vibonese 15
Vigor Lamezia 14
Enna 14
Gelbison 14
Gela 13
Favara 12
Reggina 12
Acireale 12
Sancataldese 11
Paternò 9
Ragusa 7
Messina 3