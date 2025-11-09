City Now

Serie D: il Savoia agguanta la vetta, Reggina un punto e tanti errori. I risultati e la classifica

Amaranto in piena zona play out, pareggiano Messina e Vibonese

09 Novembre 2025 - 17:52 | Redazione

Reggina Grillo

Regola il Milazzo con il più classico dei punteggi e il Savoia così balza in vetta alla classifica, approfittando del pareggio interno della Nuova Igea. Sospeso il match tra l’Athletic Palermo e la Nissa, mentre la Reggina non va oltre il pari con l’Acireale.

I risultati della giornata

Acireale – Reggina 1-1

Enna – Paternò 3-0

Vigor Lamezia – Ragusa 4-0

A. Palermo – Nissa sospesa

Messina – Vibonese 1-1

Nuova Igea – Gelbison 1-1

Sancataldese – Favara 2-1

Savoia – Milazzo 2-0

Gela – Sambiase 0-3

La classifica

Savoia 22

Nuova Igea 22

Sambiase 19

Nissa 18 (una partita in meno)

A. Palermo 16 (una partita in meno)

Milazzo 15

Vibonese 15

Vigor Lamezia 14

Enna 14

Gelbison 14

Gela 13

Favara 12

Reggina 12

Acireale 12

Sancataldese 11

Paternò 9

Ragusa 7

Messina 3

