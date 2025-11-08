Acireale-Reggina: la probabile formazione amaranto. Torrisi pensa a delle modifiche

Si lavora per modificare in futuro il modulo, per adesso l’obiettivo è fare punti, migliorare la condizione atletica e attendere dal mercato quegli elementi che poi consentiranno di schierarsi con quel 4-2-3-1 tanto caro al tecnico Torrisi. Lo ha dichiarato lo stesso allenatore nel corso della conferenza stampa pre-gara. Per la sfida contro l’Acireale può cambiare rispetto al solito qualche interprete e con il capitano Barillà ancora fuori.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Girasole R., Blondett; Girasole D, Distratto; Mungo, Laaribi, Porcino (Salandria); Di Grazia, Grillo, Edera. All. Torrisi