Serie D: il programma della giornata e la classifica attuale
Incredibile ma vero: la Reggina contro l'Acireale per evitare la zona retrocessione
08 Novembre 2025 - 20:52 | Redazione
Ennesimo tentativo di ripartenza per la Reggina che dopo la sconfitta di domenica scorsa, prova a rialzare la testa nella temibile trasferta di Acireale. La capolista Nuova Igea ospita la Gelbison, mentre la Nissa affronterà fuori casa l’a difficile gara fuori casa contro l”ostico Athletic Palermo.
Il programma della giornata
Acireale – Reggina
Enna – Paternò
Vigor Lamezia – Ragusa
A. Palermo – Nissa
Messina – Vibonese
Nuova Igea – Gelbison
Sancataldese – Favara
Savoia – Milazzo
Gela – Sambiase
La classifica
Nuova Igea 21
Savoia 19
Nissa 18
A. Palermo 16
Sambiase 16
Milazzo 15
Vibonese 15
Gela 13
Gelbison 13
Favara 12
Reggina 11
Enna 11
Vigor Lamezia 11
Acireale 11
Paternò 9
Sancataldese 8
Ragusa 7
Messina 2