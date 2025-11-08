City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Serie D: il programma della giornata e la classifica attuale

Incredibile ma vero: la Reggina contro l'Acireale per evitare la zona retrocessione

08 Novembre 2025 - 20:52 | Redazione

Edoardo Blondett Reggina ()

Ennesimo tentativo di ripartenza per la Reggina che dopo la sconfitta di domenica scorsa, prova a rialzare la testa nella temibile trasferta di Acireale. La capolista Nuova Igea ospita la Gelbison, mentre la Nissa affronterà fuori casa l’a difficile gara fuori casa contro l”ostico Athletic Palermo.

Leggi anche

Il programma della giornata

Acireale – Reggina

Enna – Paternò

Vigor Lamezia – Ragusa

A. Palermo – Nissa

Messina – Vibonese

Nuova Igea – Gelbison

Sancataldese – Favara

Savoia – Milazzo

Gela – Sambiase

Leggi anche

La classifica

Nuova Igea 21

Savoia 19

Nissa 18

A. Palermo 16

Sambiase 16

Milazzo 15

Vibonese 15

Gela 13

Gelbison 13

Favara 12

Reggina 11

Enna 11

Vigor Lamezia 11

Acireale 11

Paternò 9

Sancataldese 8

Ragusa 7

Messina 2

RegginaReggio Calabria Calcio