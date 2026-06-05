Serie D: iscrizione al campionato, le precisazioni del Siracusa. Il comunicato

“Siracusa Calcio 1924 ritiene doveroso intervenire per fare chiarezza rispetto alle numerose indiscrezioni e alle informazioni non ufficiali che stanno circolando nelle ultime settimane.

La società desidera innanzitutto scusarsi con i propri tifosi, gli sponsor, gli addetti ai lavori e l’intera Città per il lungo periodo di silenzio comunicativo. Tale scelta è stata dettata esclusivamente dalla volontà di affrontare con la massima attenzione e riservatezza una serie di passaggi societari particolarmente delicati e importanti per il futuro del club.

Si comunica che la società sta provvedendo, nei termini previsti e con il massimo impegno, al perfezionamento di tutte le procedure necessarie per l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Nazionale Dilettanti.

Contestualmente, sono in corso trattative e interlocuzioni concrete finalizzate ad una nuova composizione societaria, con l’obiettivo di rafforzare la struttura del club e garantire solidità e prospettive di crescita al progetto sportivo.

Alla luce delle numerose ricostruzioni e voci diffuse negli ultimi giorni, Siracusa Calcio 1924 precisa che qualsiasi notizia riguardante la società, il futuro assetto societario, l’iscrizione al campionato e ogni altra attività del club dovrà considerarsi attendibile esclusivamente se pubblicata attraverso i canali ufficiali della società. Ogni altra informazione, non proveniente direttamente dal club, è da ritenersi priva di carattere ufficiale.

La società, già a stretto contatto con le Istituzioni cittadine, continuerà ad aggiornare la tifoseria e gli organi di informazione non appena vi saranno sviluppi concreti e definitivi da comunicare.

Siracusa Calcio 1924 ringrazia tutti coloro che, anche in questo momento. continuano a dimostrare attaccamento, fiducia e senso di appartenenza ai colori azzurri”.