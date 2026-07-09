Serie D: ultime ore per l’iscrizione. Cosa serve, chi decide, ricorsi e ripescaggi

Ultime ore per la presentazione delle domande di iscrizione al prossimo campionato di serie D. Il dettaglio in un articolo pubblicato da notiziariocalcio: “È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il calcio dilettantistico italiano. Mancano meno di 24 ore alla scadenza del termine perentorio fissato dalla Lega Nazionale Dilettanti per la formalizzazione delle iscrizioni al prossimo campionato di Serie D 2026/2027. Tempo massimo utile venerdì 10 luglio 2026, alle ore 14:00. Oltre anche di un solo secondo, il portale telematico “Società L.N.D.” respingerà qualsiasi operazione. Il mancato rispetto della scadenza comporta la decadenza immediata dal diritto sportivo di partecipazione.



Oltre alla compilazione della domanda on-line, l’iscrizione si considera formalizzata solo a fronte di precisi e onerosi adempimenti finanziari, tra cui:

Tassa d’iscrizione e acconto spese: un versamento complessivo che comprende la quota per il campionato di Serie D e Juniores Under 19, oltre alle coperture assicurative per i tesserati. Fidejussione bancaria: una garanzia a prima richiesta dell’importo fisso di 31.000,00 euro.

Liberatorie e pagamenti: l’attestazione del saldo di tutte le spettanze ed emolumenti dovuti a calciatori e allenatori relativi alla passata stagione sportiva.

Diverse società hanno già depositato il proprio carteggio nei giorni scorsi, le ultime 24 ore sono storicamente quelle dei “brividi” per le piazze calcistiche in crisi societaria o nel pieno di delicati passaggi di proprietà.

Non appena si chiuderà la finestra telematica, i riflettori si sposteranno sugli uffici della Co.Vi.So.D. (Commissione Vigilanza Società Dilettantistiche). Saranno i tecnici della commissione a esaminare al microscopio i documenti inviati dalle 162 aventi diritto. L’esito delle verifiche e la prima comunicazione ufficiale sull’ammissibilità dei club sono attesi entro il 17 luglio 2026.

Le società che riceveranno un parere negativo avranno un brevissimo lasso di tempo per presentare ricorso. Successivamente, qualora dovessero registrarsi delle vacanze nell’organico (pari a 162 squadre divise in 9 gironi), la LND attiverà le procedure di ripescaggio attingendo dalla graduatoria delle 13 società che hanno già presentato domanda lo scorso 6 luglio”.

In caso di parere negativo per i ripescaggi, sarà possibile effettuare ricorso entro le ore 14 del 17 luglio. La commissione di vigilanza si esprimerà in merito entro il 28 luglio.