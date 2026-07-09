Reggina: arriva il primo comunicato della nuova società. L’iscrizione e nei prossimi giorni la presentazione

La nuova proprietà comunica di aver perfezionato l’acquisizione dell’intero pacchetto di quote della AS Reggina 1914 SSD A R.L. e di aver contestualmente completato tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie D.

Si apre oggi una nuova fase fondata su solidità e programmazione. Nei prossimi giorni la proprietà sarà a Reggio Calabria per avviare il lavoro operativo e presentare l’assetto tecnico e organizzativo della società.

La soddisfazione per il traguardo raggiunto si accompagna alla piena consapevolezza della responsabilità assunta nei confronti della città e del club amaranto. Da oggi si lavora con determinazione e spirito di servizio per costruire un futuro all’altezza delle ambizioni del club.

La proprietà intende ringraziare il Sindaco e tutte le Istituzioni cittadine e i professionisti che hanno instancabilmente lavorato in questa delicata fase.