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Reggina: arriva il primo comunicato della nuova società. L’iscrizione e nei prossimi giorni la presentazione

Si apre oggi una nuova fase fondata su solidità e programmazione

09 Luglio 2026 - 18:38 | Comunicato

Visuale Campo 2 S Agata

La nuova proprietà comunica di aver perfezionato l’acquisizione dell’intero pacchetto di quote della AS Reggina 1914 SSD A R.L. e di aver contestualmente completato tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie D.

Si apre oggi una nuova fase fondata su solidità e programmazione. Nei prossimi giorni la proprietà sarà a Reggio Calabria per avviare il lavoro operativo e presentare l’assetto tecnico e organizzativo della società.

La soddisfazione per il traguardo raggiunto si accompagna alla piena consapevolezza della responsabilità assunta nei confronti della città e del club amaranto. Da oggi si lavora con determinazione e spirito di servizio per costruire un futuro all’altezza delle ambizioni del club.

La proprietà intende ringraziare il Sindaco e tutte le Istituzioni cittadine e i professionisti che hanno instancabilmente lavorato in questa delicata fase.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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