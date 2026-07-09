Vinitaly & The City a Reggio, Cannizzaro: ‘Una vetrina straordinaria per la città’

Vinitaly & The City arriva a Reggio Calabria l’8 e 9 agosto. Cannizzaro: “Una vetrina straordinaria per raccontare identità, cultura e territorio”

Reggio Calabria entra nel circuito delle grandi manifestazioni nazionali dedicate al vino e alle eccellenze italiane. L’8 e il 9 agosto la città ospiterà per la prima volta Vinitaly & The City, evento legato a uno dei marchi più conosciuti al mondo nel settore vitivinicolo.

La conferenza stampa di presentazione si è appena conclusa nella Sala del Mappamondo della Camera dei deputati. Un evento atteso e partecipato, impreziosito da presenze istituzionali di rilievo: il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

Nel corso dell’incontro è intervenuto il sindaco Francesco Cannizzaro, che ha sottolineato il valore della scelta fatta su Reggio Calabria.

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“Reggio Calabria è la vera novità del Vinitaly”, ha dichiarato il primo cittadino, parlando di una manifestazione che “anno dopo anno continua a registrare una crescita esponenziale dell’attenzione nazionale e internazionale”.

Reggio Calabria entra nel circuito dei grandi eventi nazionali

Per Cannizzaro, l’arrivo di Vinitaly & The City rappresenta molto più di un semplice appuntamento estivo. È un passaggio politico, culturale ed economico.

“Una novità che va ben oltre il valore dell’evento in sé, perché segna l’ingresso della nostra città nel circuito delle grandi manifestazioni nazionali riconosciute nel mondo dedicate all’eccellenza italiana”.

Il sindaco ha parlato di un “investimento reciproco”: da una parte quello di Reggio Calabria sul Vinitaly, dall’altra quello del Vinitaly sulla città.

“Ospitare per la prima volta questa manifestazione significa offrire a Reggio Calabria una vetrina straordinaria per raccontare non solo i nostri vini, ma la nostra identità, la nostra cultura, il nostro paesaggio e la nostra capacità di accogliere”.

Vino, turismo e promozione del territorio

Il cuore dell’evento sarà il rapporto tra vino, territorio e accoglienza. Non solo degustazioni, quindi, ma anche promozione dell’immagine della città e della Calabria.

“Vinitaly è un marchio riconosciuto in tutto il mondo che continua a crescere in prestigio, attenzione mediatica e partecipazione”, ha aggiunto Cannizzaro.

Secondo il sindaco, l’appuntamento rappresenta “una straordinaria opportunità di promozione, sviluppo e valorizzazione del nostro territorio”, anche per le ricadute sulle imprese e sul turismo.

“È un evento che genera economia, turismo e reputazione, e che dimostra come la Calabria possa essere protagonista dei grandi appuntamenti del panorama nazionale e internazionale”.

L’obiettivo: non fermarsi alla prima edizione

Cannizzaro ha chiarito anche l’obiettivo dell’amministrazione: fare in modo che quella dell’8 e 9 agosto non resti una parentesi isolata.

“Ovviamente, l’obiettivo è fare in modo che questa prima edizione non resti un episodio isolato”.

Il sindaco ha poi evidenziato il peso istituzionale della presentazione romana, alla presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana e dei ministri Francesco Lollobrigida e Gianmarco Mazzi.

Una presenza che, secondo Cannizzaro, “certifica uno degli eventi più straordinari che la Calabria ospita”.

Il ringraziamento alla Regione

In chiusura, il primo cittadino ha espresso soddisfazione personale e a nome della comunità reggina.

“Desidero esprimere la soddisfazione mia personale e dell’intera comunità reggina nell’accogliere questo evento che ci darà certamente lustro, proiettandoci nella dimensione nazionale e internazionale che Reggio merita”.

Cannizzaro ha poi ringraziato la Regione Calabria, l’assessore Gianluca Gallo e il presidente Roberto Occhiuto.

“Sappiamo di poter contare sul completo appoggio della Regione, grazie all’ottimo lavoro dell’assessore Gianluca Gallo e del presidente Roberto Occhiuto, che voglio ringraziare, perché senza di loro forse non saremmo qui a parlare del Vinitaly in Calabria”.

Reggio Calabria entra nel circuito delle grandi manifestazioni nazionali dedicate al vino e alle eccellenze italiane. L’8 e il 9 agosto la città ospiterà per la prima volta Vinitaly & The City, evento legato a uno dei marchi più conosciuti al mondo nel settore vitivinicolo.

La conferenza stampa di presentazione si è appena conclusa nella Sala del Mappamondo della Camera dei deputati. A margine dell’incontro è intervenuto il sindaco Francesco Cannizzaro, che ha sottolineato il valore della scelta fatta su Reggio Calabria.

“Reggio Calabria è la vera novità del Vinitaly”, ha dichiarato il primo cittadino, parlando di una manifestazione che “anno dopo anno continua a registrare una crescita esponenziale dell’attenzione nazionale e internazionale”.

Reggio Calabria entra nel circuito dei grandi eventi nazionali

Per Cannizzaro, l’arrivo di Vinitaly & The City rappresenta molto più di un semplice appuntamento estivo. È un passaggio politico, culturale ed economico.

“Una novità che va ben oltre il valore dell’evento in sé, perché segna l’ingresso della nostra città nel circuito delle grandi manifestazioni nazionali riconosciute nel mondo dedicate all’eccellenza italiana”.

Il sindaco ha parlato di un “investimento reciproco”: da una parte quello di Reggio Calabria sul Vinitaly, dall’altra quello del Vinitaly sulla città.

“Ospitare per la prima volta questa manifestazione significa offrire a Reggio Calabria una vetrina straordinaria per raccontare non solo i nostri vini, ma la nostra identità, la nostra cultura, il nostro paesaggio e la nostra capacità di accogliere”.

Vino, turismo e promozione del territorio

Il cuore dell’evento sarà il rapporto tra vino, territorio e accoglienza. Non solo degustazioni, quindi, ma anche promozione dell’immagine della città e della Calabria.

“Vinitaly è un marchio riconosciuto in tutto il mondo che continua a crescere in prestigio, attenzione mediatica e partecipazione”, ha aggiunto Cannizzaro.

Secondo il sindaco, l’appuntamento rappresenta “una straordinaria opportunità di promozione, sviluppo e valorizzazione del nostro territorio”, anche per le ricadute sulle imprese e sul turismo.

“È un evento che genera economia, turismo e reputazione, e che dimostra come la Calabria possa essere protagonista dei grandi appuntamenti del panorama nazionale e internazionale”.

L’obiettivo: non fermarsi alla prima edizione

Cannizzaro ha chiarito anche l’obiettivo dell’amministrazione: fare in modo che quella dell’8 e 9 agosto non resti una parentesi isolata.

“Ovviamente, l’obiettivo è fare in modo che questa prima edizione non resti un episodio isolato”.

Il sindaco ha poi evidenziato il peso istituzionale della presentazione romana, alla presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana e dei ministri Francesco Lollobrigida e Gianmarco Mazzi.

Una presenza che, secondo Cannizzaro, “certifica uno degli eventi più straordinari che la Calabria ospita”.

Il ringraziamento alla Regione

In chiusura, il primo cittadino ha espresso soddisfazione personale e a nome della comunità reggina.

“Desidero esprimere la soddisfazione mia personale e dell’intera comunità reggina nell’accogliere questo evento che ci darà certamente lustro, proiettandoci nella dimensione nazionale e internazionale che Reggio merita”.

Cannizzaro ha poi ringraziato la Regione Calabria, l’assessore Gianluca Gallo e il presidente Roberto Occhiuto.

“Sappiamo di poter contare sul completo appoggio della Regione, grazie all’ottimo lavoro dell’assessore Gianluca Gallo e del presidente Roberto Occhiuto, che voglio ringraziare, perché senza di loro forse non saremmo qui a parlare del Vinitaly in Calabria”.