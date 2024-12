Serie D: promesse non mantenute, si dimette il tecnico del Licata. La lettera

"Non mi piace stare attaccato alla “poltrona” a tutti i costi aspettando per forza altro tempo solo per puro egoismo"

Le dimissioni dopo la sconfitta con il Pompei. Sono quelle arrivate dal tecnico del Licata Marco Coppa che ne spiega le motivazioni attraverso una lettera aperta:

“Non mi piace stare attaccati alla “poltrona” a tutti i costi aspettando per forza altro tempo solo per puro egoismo. A volte le cose vanno bene ed altre volte meno. E volendo assumermi le responsabilità, almeno tutte quelle che mi riguardano, mi dimetto da allenatore del Licata Calcio. Lo faccio con la massima serenità di chi ha svolto il proprio lavoro con massima dedizione e sacrificio. Come ho sempre detto anche ai miei ragazzi, la priorità non sta nell’obiettivo personale ma è quello dell’obiettivo societario. Ho ereditato e accettato una situazione difficilissima con la promessa, però, da parte della società di completare l’organico che inizialmente avevo a disposizione. Così non è stato fino ad oggi e non ho neppure avuto mai vere spiegazioni in merito. E mi perdonerete se ho aggiunto queste due ultime righe che non sono dettate dal rancore ma per un rispetto che spesso questo ruolo non ha da parte di “tanti addetti ai lavori”. Si vince tutti insieme, perde uno soltanto!

Leggi anche

Non mi sono tirato indietro mai anche quando sapevo della difficoltà a cui andavo incontro fin dalla prima partita che mi vedeva affrontare in un mese le prime 4 della classe, e credo senza smentita alcuna, e con i complimenti fino ad oggi da parte del Presidente, di non meritare di perdere neanche una di queste, ma ribadisco che purtroppo a decidere sono i numeri che non stanno dalla mia parte. Detto questo ringrazio la società per l’opportunità e mi auguro sinceramente che già dalla prossima domenica questa squadra possa risollevarsi. Lascio per ultimo i miei calciatori volendo ringraziare uno per uno tutti loro per la stima e la professionalità dimostratami in questo piccolissimo percorso insieme”.