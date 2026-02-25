Serie D: multe per Reggina e Vigor Lamezia. Le motivazioni
Le decisioni del Giudice Sportivo dopo il match giocato al D'Ippolito
25 Febbraio 2026 - 11:47 | Redazione
Multe per Vigor Lamezia e Reggina decretate dal Giudice Sportivo con motivazioni diverse:
Euro 1.700, VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919
“Per avere propri sostenitori nel corso del primo tempo, lanciato acqua all’indirizzo della panchina avversaria, attingendo l’allenatore in varie parti del corpo, nonché lanciato una bottiglietta d’acqua semipiena che colpiva il portiere avversario al braccio sinistro“.
Euro 1.500,00 REGGINA 1914 SSD A R.L.
“Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (7 fumogeni) nel settore loro riservato, nonché lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta d’acqua piena in direzione del portiere avversario“.