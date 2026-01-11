Serie D: Reggina straripante. La vetta è sempre a quattro punti ma… Risultati e classifica

Per la Reggina sono sette le vittorie consecutive ma quella di questo pomeriggio è di quelle pesantissime. Gli amaranto battono la Nissa a domicilio e proseguono la scalata verso la parte più alta della classifica. I punti dalla vetta sono sempre quattro, ma la maturità raggiunta dalla squadra fa ben sperare per il futuro. Pareggia in casa il Savoia, vince in trasferta l’Athletic Palermo. Continua a vincere la Nuova Igea.

I risultati della giornata

Favara – Sambiase 0-2

Gelbison – Paternò 3-0

Nissa – Reggina 1-2

Savoia – Acireale 2-2

Vibonese – Enna 1-3

Vigor Lamezia – A. Palermo 2-3

Messina – Sancataldese 1-1

Nuova Igea – Milazzo 2-0

Ragusa – Gela 2-3

La classifica