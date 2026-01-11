Serie D: Reggina straripante. La vetta è sempre a quattro punti ma… Risultati e classifica
Per gli amaranto sono sette le vittorie consecutive. Savoia fermato in casa
11 Gennaio 2026 - 17:01 | Redazione
Per la Reggina sono sette le vittorie consecutive ma quella di questo pomeriggio è di quelle pesantissime. Gli amaranto battono la Nissa a domicilio e proseguono la scalata verso la parte più alta della classifica. I punti dalla vetta sono sempre quattro, ma la maturità raggiunta dalla squadra fa ben sperare per il futuro. Pareggia in casa il Savoia, vince in trasferta l’Athletic Palermo. Continua a vincere la Nuova Igea.
I risultati della giornata
Favara – Sambiase 0-2
Gelbison – Paternò 3-0
Nissa – Reggina 1-2
Savoia – Acireale 2-2
Vibonese – Enna 1-3
Vigor Lamezia – A. Palermo 2-3
Messina – Sancataldese 1-1
Nuova Igea – Milazzo 2-0
Ragusa – Gela 2-3
La classifica
- Nuova Igea 37
- A. Palermo 35
- Savoia 35
- Reggina 33
- Nissa 32
- Sambiase 31
- Milazzo 29
- Gela (-1) 28
- Gelbison 26
- Vibonese 23
- Enna 22
- Sancataldese 20
- Vigor Lamezia 19
- Acireale 19
- Favara 17
- Ragusa 17
- Messina (-14) 15
- Paternò 11