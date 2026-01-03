City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Serie D: la Nissa si ferma nell’anticipo. Il programma e la classifica

Prova ad approfittarne la Reggina, impegnata al Granillo contro il Favara

03 Gennaio 2026 - 23:43 | Redazione

Reggina Milazzo ()

Nell’anticipo del sabato il Milazzo ferma la rincorsa della Nissa e la partita finisce in parità. Giallorossi momentaneamente in testa alla classifica con un punto di vantaggio, ma con Savoia e Nuova Igea che devono scendere ancora in campo. La prima sul difficile campo del Gela, trasferta temibile anche per i secondi a Sancataldo. Prova ad approfittarne la Reggina che per la prima di ritorno affronta al Granillo il Favara.

Leggi anche

Il programma della giornata

Milazzo – Nissa 1-1

Athletic Palermo – Messina

Acireale – Vigor Lamezia

Enna – Ragusa

Paternò – Vibonese

Reggina – Favara

Sancataldese – Nuova Igea

Gela – Savoia

Sambiase – Gelbison

Leggi anche

La classifica

  1. Nissa 32
  2. Nuova Igea 31
  3. Savoia 31
  4. A. Palermo 29
  5. Milazzo 29
  6. Reggina 27
  7. Sambiase 25
  8. Gela 25
  9. Gelbison 23
  10. Vibonese 22
  11. Sancataldese 19
  12. Vigor Lamezia 18
  13. Acireale 17
  14. Favara 17*
  15. Ragusa 16
  16. Enna 15*
  17. Messina (-14) 14
  18. Paternò 10

*una partita in meno

RegginaReggio Calabria Calcio