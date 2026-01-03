Serie D: la Nissa si ferma nell’anticipo. Il programma e la classifica
Prova ad approfittarne la Reggina, impegnata al Granillo contro il Favara
03 Gennaio 2026 - 23:43 | Redazione
Nell’anticipo del sabato il Milazzo ferma la rincorsa della Nissa e la partita finisce in parità. Giallorossi momentaneamente in testa alla classifica con un punto di vantaggio, ma con Savoia e Nuova Igea che devono scendere ancora in campo. La prima sul difficile campo del Gela, trasferta temibile anche per i secondi a Sancataldo. Prova ad approfittarne la Reggina che per la prima di ritorno affronta al Granillo il Favara.
Il programma della giornata
Milazzo – Nissa 1-1
Athletic Palermo – Messina
Acireale – Vigor Lamezia
Enna – Ragusa
Paternò – Vibonese
Reggina – Favara
Sancataldese – Nuova Igea
Gela – Savoia
Sambiase – Gelbison
La classifica
- Nissa 32
- Nuova Igea 31
- Savoia 31
- A. Palermo 29
- Milazzo 29
- Reggina 27
- Sambiase 25
- Gela 25
- Gelbison 23
- Vibonese 22
- Sancataldese 19
- Vigor Lamezia 18
- Acireale 17
- Favara 17*
- Ragusa 16
- Enna 15*
- Messina (-14) 14
- Paternò 10
*una partita in meno