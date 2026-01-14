Serie D, Nuova Igea: ‘Nessuna convocazione o provvedimento federale’. Il comunicato

Rispetto alle notizie venute fuori sulla posizione dell’estremo difensore De Falco, la società siciliana ha inteso fare una importante precisazione:

“Nuova Igea Virtus S.S.D. srl, a fronte delle infondate notizie di stampa e delle illazioni circoscritte alla nostra società e ai nostri tesserati, comunica di non aver ricevuto alcuna convocazione o provvedimento federale. Nella denegata ipotesi che dovesse riceverli, la medesima provvederà a tutelare le proprie ragioni innanzi le competenti sedi di giustizia sportiva.

La nostra società, inoltre, ritiene che simili e diffamanti affermazioni non potranno assolutamente destabilizzare il clima che fino ad oggi ha caratterizzato la stagione in corso. Valuteremo, infine, di adire le vie legali per tutelare la nostra immagine nelle sedi competenti“.