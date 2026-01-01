Serie D, il calciomercato delle altre: colpo in attacco del Sambiase

La Reggina ha fatto tanto tra movimenti in entrata e uscita negli ultimi due mesi del 2025 e attende adesso di completare l’organico con l’arrivo di un attaccante e probabilmente anche di un centrocampista. Si muovono anche le altre. Di seguito gli ultimi aggiornamenti:

Colpo in attacco del Sambiase

“L’Asd Sambiase 2023 comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Raffaele Ortolini.

Punta centrale classe 1992, il neo giallorosso arriva dal Viareggio.

Nato a Catanzaro, Ortolini vanta una lunga esperienza tra Lega Pro e Serie D con le maglie, tra le altre, di Robur Siena, Rimini, Cittanova, Acireale, Gelbison (con cui vince il girone I di Serie D), Seregno, Avezzano e United Riccione.

Oltre al rettangolo verde, negli anni Ortolini si è fatto apprezzare anche nel Beach Soccer, in particolar modo con il Pisa Beach Soccer, con cui ha vinto praticamente tutto“.

Vigor Lamezia, doppio ingresso

“Due rinforzi per la Vigor Lamezia. Arrivano alla corte di mister Renato Mancini l’esperto centrocampista Giuseppe Maimone, ex Reggina, e l’esterno classe 2005 Mattia Turini“.​​​​​​

Attaccante moderno per la Vibonese

“Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Souleymane Coulibaly. Esterno offensivo francese di grande prospettiva, Coulibaly arriva a Vibo per arricchire il reparto offensivo con versatilità, velocità e qualità tecniche.

Nato a Parigi il 27 marzo 2004. Cresciuto nel settore giovanile del Pisa, ha poi maturato importante esperienza in Serie D con le maglie di Manfredonia e Orvietana nella stagione 2024/25, totalizzando 22 presenze. Nella prima parte di questa stagione ha militato nel Valmontone, collezionando 13 presenze nel girone G.

Alto 186 cm, Coulibaly è un attaccante duttile e moderno, ala destra di piede sinistro che può ricoprire diversi ruoli sul fronte offensivo, sia come esterno che come riferimento centrale. Un profilo giovane e versatile pronto a dare il suo contributo alle ambizioni rossoblù”.