Serie D: Pompei possibile matricola terribile. Due ex Reggina in organico

Il grande colpo è stato quello messo a segno in attacco

Per diverse settimane si è parlato della pericolosità rappresentata dalla collocazione delle compagini campane nel girone I. Oggi la LND ne ha ufficializzato la composizione di tutti e nove, con l’occhio che è caduto per ovvi motivi in quello che riguarda la Reggina.

Scafatese e Pompei le compagini collocate nel girone degli amaranto, i primi con un presidente dalle grandi ambizioni e disponibilità importanti dal punto di vista economico. Il calciomercato effettuato fino al momento ne è la dimostrazione.

Non è da sottovalutare il Pompei che, seppur matricola, ha ingaggiato diversi calciatori di qualità ed esperienza. Due gli ex Reggina, uno recentissimo e cioè il difensore Andrea Zanchi, l’altro è Vincenzo Sarno, la passata stagione al Real Casalnuovo. Il colpo di mercato importante è però rappresentato dal bomber Matteo Di Piazza, lunga esperienza alle spalle e ultimo campionato vinto con la Cavese. Arrivato a stagione inoltrata, ha realizzato 12 gol.