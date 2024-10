Serie D: giornata di grande interesse. Il programma e la classifica

Impegno non facile per il Siracusa, Scafatese con il Sambiase, Reggina costretta a vincere

Giornata molto interessante la settima del girone I con la capolista Scafatese che prova ad approfittare della difficile trasferta del Siracusa sul campo del Locri, giocando in casa contro il Sambiase. Reggina costretta a vincere per non perdere altro terreno.

Il programma della giornata

Città di Sant’Agata – Akragas (sabato 19 ore 16)

(sabato 19 ore 16) Favara – Nissa

Acireale – Enna

Locri – Siracusa

Nuova Igea – Vibonese

Ragusa – Paternò

Reggina – Licata

Sancataldese – Pompei

Scafatese – Sambiase

La classifica