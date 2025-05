Serie D, Ravenna-Tau Altopascio: dove vedere la partita

Finale play off che vede interessata anche la Reggina

Ultimo atto del campionato di serie D anche per quello che riguarda il girone D. Si gioca questa sera allo stadio Bruno Benelli e l’incontro tra il Ravenna e il Tau Altopascio avrà inizio alle ore 20,00. Reggina e tifosi amaranto spettatori interessati, visto che il risultato finale determinerà una graduatoria, quella dei ripescaggi, che potrebbe modificarsi in maniera significativa in base a quello che accadrà.

Leggi anche

Se vince il Ravenna, la squadra di Marchionni si collocherà al secondo posto della classifica alle spalle dell’Inter Under 23, se dovessero spuntarla gli ospiti, sarebbe la Reggina ad occuparlo. La gara verrà trasmessa sul canale youtube della società giallorossa.