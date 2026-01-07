City Now

Serie D: oggi in campo Enna e Favara per la gara di recupero. La classifica attuale

Il match non si era disputato per la fitta nebbia

07 Gennaio 2026 - 10:19 | Redazione

Pallone serie D calciatore

La gara tra Enna e CastrumFavara, valida per la diciassettesima giornata del girone I di Serie D, viene recuperata oggi mercoledì 7 gennaio.

Il match era stato rinviato a causa della fitta nebbia che aveva reso impossibile il regolare svolgimento dell’incontro. Le condizioni meteo non avevano garantito la visibilità minima richiesta, portando l’arbitro a disporre il rinvio.

Le due squadre torneranno in campo per una sfida importante in chiave bassa classifica, in un campionato che resta equilibrato e combattuto.

La classifica

  1. Nuova Igea 34
  2. Savoia 34
  3. A. Palermo 32
  4. Nissa 32
  5. Reggina 30
  6. Milazzo 29
  7. Sambiase 28
  8. Gela (-1) 25
  9. Gelbison 23
  10. Vibonese 23
  11. Sancataldese 19
  12. Vigor Lamezia 19
  13. Acireale 18
  14. Favara 17*
  15. Ragusa 17
  16. Enna 16*
  17. Messina (-14) 14
  18. Paternò 11

*una partita in meno

