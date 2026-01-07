Serie D: oggi in campo Enna e Favara per la gara di recupero. La classifica attuale

Il match non si era disputato per la fitta nebbia

La gara tra Enna e CastrumFavara, valida per la diciassettesima giornata del girone I di Serie D, viene recuperata oggi mercoledì 7 gennaio.

Il match era stato rinviato a causa della fitta nebbia che aveva reso impossibile il regolare svolgimento dell’incontro. Le condizioni meteo non avevano garantito la visibilità minima richiesta, portando l’arbitro a disporre il rinvio.

Le due squadre torneranno in campo per una sfida importante in chiave bassa classifica, in un campionato che resta equilibrato e combattuto.

La classifica

Nuova Igea 34 Savoia 34 A. Palermo 32 Nissa 32 Reggina 30 Milazzo 29 Sambiase 28 Gela (-1) 25 Gelbison 23 Vibonese 23 Sancataldese 19 Vigor Lamezia 19 Acireale 18 Favara 17* Ragusa 17 Enna 16* Messina (-14) 14 Paternò 11

*una partita in meno