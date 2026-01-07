Serie D: oggi in campo Enna e Favara per la gara di recupero. La classifica attuale
Il match non si era disputato per la fitta nebbia
07 Gennaio 2026 - 10:19 | Redazione
La gara tra Enna e CastrumFavara, valida per la diciassettesima giornata del girone I di Serie D, viene recuperata oggi mercoledì 7 gennaio.
Il match era stato rinviato a causa della fitta nebbia che aveva reso impossibile il regolare svolgimento dell’incontro. Le condizioni meteo non avevano garantito la visibilità minima richiesta, portando l’arbitro a disporre il rinvio.
Le due squadre torneranno in campo per una sfida importante in chiave bassa classifica, in un campionato che resta equilibrato e combattuto.
La classifica
- Nuova Igea 34
- Savoia 34
- A. Palermo 32
- Nissa 32
- Reggina 30
- Milazzo 29
- Sambiase 28
- Gela (-1) 25
- Gelbison 23
- Vibonese 23
- Sancataldese 19
- Vigor Lamezia 19
- Acireale 18
- Favara 17*
- Ragusa 17
- Enna 16*
- Messina (-14) 14
- Paternò 11
*una partita in meno