Serie D: prova di forza della Nissa. Vittoria nel recupero con l’A. Palermo. La nuova classifica

Opportunità sprecata per i rosanero, grande balzo in avanti per la compagine del presidente Giovannone

26 Novembre 2025 - 16:45 | Redazione

Nel pomeriggio di oggi si è giocato il match di recupero tra l’Athletic Palermo e la Nissa. Dopo la sconfitta subìta contro il Gela la squadra del presidente Giovannone si riscatta alla grande vincendo sul difficilissimo campo dei rosanero, nonostante lo svantaggio iniziale (1-2). Tre punti pesanti che consentono alla Nissa di agguantare la seconda posizione ad una sola lunghezza dal Savoia. Grande opportunità persa, invece, per l’Athletic Palermo.

La classifica

  1. Savoia 25
  2. Nuova Igea 24
  3. Nissa 24
  4. Sambiase 23
  5. A. Palermo 22
  6. Milazzo 21
  7. Vibonese 20
  8. Gela 19
  9. Favara 16
  10. Reggina 15
  11. Vigor Lamezia 14
  12. Gelbison 14
  13. Enna 14
  14. Acireale 13
  15. Sancataldese 12
  16. Ragusa 11
  17. Paternò 9
  18. Messina 6

