Serie D: prova di forza della Nissa. Vittoria nel recupero con l’A. Palermo. La nuova classifica
Opportunità sprecata per i rosanero, grande balzo in avanti per la compagine del presidente Giovannone
26 Novembre 2025 - 16:45 | Redazione
Nel pomeriggio di oggi si è giocato il match di recupero tra l’Athletic Palermo e la Nissa. Dopo la sconfitta subìta contro il Gela la squadra del presidente Giovannone si riscatta alla grande vincendo sul difficilissimo campo dei rosanero, nonostante lo svantaggio iniziale (1-2). Tre punti pesanti che consentono alla Nissa di agguantare la seconda posizione ad una sola lunghezza dal Savoia. Grande opportunità persa, invece, per l’Athletic Palermo.
La classifica
- Savoia 25
- Nuova Igea 24
- Nissa 24
- Sambiase 23
- A. Palermo 22
- Milazzo 21
- Vibonese 20
- Gela 19
- Favara 16
- Reggina 15
- Vigor Lamezia 14
- Gelbison 14
- Enna 14
- Acireale 13
- Sancataldese 12
- Ragusa 11
- Paternò 9
- Messina 6