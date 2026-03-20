Serie D: Reggina in anticipo. Il programma della giornata e la classifica

Le attenzioni sono tutte per il big match tra la Nissa e l’Athletic Palermo, un incontro che può dire molto rispetto a quello che è il finale di questo campionato. La Reggina giocherà in anticipo contro l’Acireale, compiti non semplici per Savoia, in casa del Milazzo e Nuova Igea sul terreno della Gelbison.

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Il programma della giornata

Reggina – Acireale

Gelbison – Nuova Igea

Paternò – Enna

Vibonese – Messina

Favara – Sancataldese

Milazzo – Savoia

Nissa – Athletic Palermo

Ragusa – Vigor Lamezia

Sambiase – Gela

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