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Serie D: Reggina in anticipo. Il programma della giornata e la classifica

Attesa per il big match tra la Nissa e l'Athletic Palermo

20 Marzo 2026 - 21:21 | redazione

Edera Reggina

Le attenzioni sono tutte per il big match tra la Nissa e l’Athletic Palermo, un incontro che può dire molto rispetto a quello che è il finale di questo campionato. La Reggina giocherà in anticipo contro l’Acireale, compiti non semplici per Savoia, in casa del Milazzo e Nuova Igea sul terreno della Gelbison.

Leggi anche

Il programma della giornata

Reggina – Acireale

Gelbison – Nuova Igea

Paternò – Enna

Vibonese – Messina

Favara – Sancataldese

Milazzo – Savoia

Nissa – Athletic Palermo

Ragusa – Vigor Lamezia

Sambiase – Gela

Leggi anche

La classifica

  1. Athletic Palermo 54
  2. Savoia 51
  3. Nissa 50
  4. Reggina 47*
  5. Nuova Igea (-5) 45*
  6. Gelbison 41
  7. Sambiase 39
  8. Milazzo 39
  9. Gela (-1) 38
  10. Vigor Lamezia 35
  11. Enna 30*
  12. Ragusa 28
  13. Vibonese 27
  14. Sancataldese 24
  15. Favara 24
  16. Acireale (-1) 23*
  17. Messina (-14) 23
  18. Paternò 17

RegginaReggio Calabria Calcio