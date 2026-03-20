Serie D: Reggina in anticipo. Il programma della giornata e la classifica
Attesa per il big match tra la Nissa e l'Athletic Palermo
20 Marzo 2026 - 21:21 | redazione
Le attenzioni sono tutte per il big match tra la Nissa e l’Athletic Palermo, un incontro che può dire molto rispetto a quello che è il finale di questo campionato. La Reggina giocherà in anticipo contro l’Acireale, compiti non semplici per Savoia, in casa del Milazzo e Nuova Igea sul terreno della Gelbison.
Il programma della giornata
Reggina – Acireale
Gelbison – Nuova Igea
Paternò – Enna
Vibonese – Messina
Favara – Sancataldese
Milazzo – Savoia
Nissa – Athletic Palermo
Ragusa – Vigor Lamezia
Sambiase – Gela
La classifica
- Athletic Palermo 54
- Savoia 51
- Nissa 50
- Reggina 47*
- Nuova Igea (-5) 45*
- Gelbison 41
- Sambiase 39
- Milazzo 39
- Gela (-1) 38
- Vigor Lamezia 35
- Enna 30*
- Ragusa 28
- Vibonese 27
- Sancataldese 24
- Favara 24
- Acireale (-1) 23*
- Messina (-14) 23
- Paternò 17