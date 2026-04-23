Serie D: 180 minuti dove ancora molto deve essere deciso in testa e in coda
Tra promozione, retrocessione, play off e play out. Il programma delle ultime due giornate e la classifica
23 Aprile 2026 - 12:30 | Redazione
Mancano solamente due giornate alla fine della stagione e mai come quest’anno il girone I del campionato di serie D, riserva una coda così interessante sia nella parte alta della classifica che in quella bassa. Vediamo il programma delle ultime due giornate e l’attuale classifica.
Le partite del 26 aprile
Athletic Palermo – Savoia
Acireale – Ragusa
Gela – Vibonese
Enna – Gelbison
Milazzo – Reggina
Nuova Igea Virtus – Messina
Paternò – Favara
Sambiase – Nissa
Sancataldese – Vigor Lamezia
Le partite del 3 maggio
Favara – Enna
Gelbison – Gela
Messina – Milazzo
Nissa – Paternò
Ragusa – Athletic Palermo
Reggina – Sambiase
Savoia – Sancataldese
Vibonese – Acireale
Vigor Lamezia – Nuova Igea Virtus
La nuova classifica
- Nissa 63
- Savoia 63
- Reggina 60
- Athletic Palermo 57
- Gelbison 54
- Sambiase 52
- Nuova Igea (-5) 52
- Milazzo 44
- Gela (-1) 42
- Vigor Lamezia 38
- Enna 35
- Favara 34
- Ragusa 33
- Vibonese 31
- Acireale 31
- Messina (-14) 28
- Sancataldese 28
- Paternò 19
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie