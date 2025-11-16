Serie D: Reggina, tre punti per uscire dal tunnel. Il programma e la classifica
La Nuova Igea in trasferta, Messina sul campo della Gelbison
16 Novembre 2025 - 01:08 | Redazione
Reggina al Granillo per affrontare l’Athletic Palermo con la speranza di tornare alla vittoria, la Nissa in casa con la Sancataldese mentre la capolista Savoia affronta il Ragusa.
Il programma della giornata
Favara – Nuova Igea
Gelbison – Messina
Paternò – Gela
Ragusa – Savoia
Reggina – A. Palermo
Vibonese – Vigor Lamezia
Milazzo – Enna
Nizza – Sancataldese
Sambiase – Acireale
La classifica
Savoia 22
Nuova Igea 22
Sambiase 19
Nissa 18 (una partita in meno)
A. Palermo 16 (una partita in meno)
Milazzo 15
Vibonese 15
Vigor Lamezia 14
Enna 14
Gelbison 14
Gela 13
Favara 12
Reggina 12
Acireale 12
Sancataldese 11
Paternò 9
Ragusa 7
Messina 3