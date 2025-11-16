City Now

Serie D: Reggina, tre punti per uscire dal tunnel. Il programma e la classifica

La Nuova Igea in trasferta, Messina sul campo della Gelbison

16 Novembre 2025 - 01:08 | Redazione

Andrea Di Grazia Reggina ()

Reggina al Granillo per affrontare l’Athletic Palermo con la speranza di tornare alla vittoria, la Nissa in casa con la Sancataldese mentre la capolista Savoia affronta il Ragusa.

Il programma della giornata

Favara – Nuova Igea

Gelbison – Messina

Paternò – Gela

Ragusa – Savoia

Reggina – A. Palermo

Vibonese – Vigor Lamezia

Milazzo – Enna

Nizza – Sancataldese

Sambiase – Acireale

La classifica

Savoia 22

Nuova Igea 22

Sambiase 19

Nissa 18 (una partita in meno)

A. Palermo 16 (una partita in meno)

Milazzo 15

Vibonese 15

Vigor Lamezia 14

Enna 14

Gelbison 14

Gela 13

Favara 12

Reggina 12

Acireale 12

Sancataldese 11

Paternò 9

Ragusa 7

Messina 3

