Serie D: Reggina all’ennesimo tentativo. La capolista N. Igea in casa, Nissa fuori. Programma e classifica

La Reggina a digiuno di vittorie da tre giornate, ci riprova. La squadra amaranto, nel suo disastroso inizio di campionato, ha comunque un cammino più regolare in trasferta e quindi spera in questo confronto con l’Enna di tornare al successo. La capolista Nuova Igea in casa contro quel Ragusa che appena una settimana addietro ha ribaltato il Savoia. Nissa fuori contro il Gela.

Il programma della giornata

Athletic Palermo – Gelbison

Acireale – Favara

Enna – Reggina

Paternò – Sambiase

Sancataldese – Vibonese

Messina – Savoia

Nuova Igea – Ragusa

Vigor Lamezia – Milazzo

Gela – Nissa (ore 17)

La classifica

Nuova Igea 23

Savoia 22

Nissa 21*

Sambiase 20

A. Palermo 19 *

Vibonese 19

Milazzo 18

Gela 16

Enna 14

Vigor Lamezia 14

Gelbison 14

Favara 13

Acireale 13

Reggina 12

Sancataldese 11

Ragusa 10

Paternò 9

Messina 6

*Nissa e Athletic Palermo una gara in meno. Si recupera il 26 novembre