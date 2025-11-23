Serie D: Reggina all’ennesimo tentativo. La capolista N. Igea in casa, Nissa fuori. Programma e classifica
Amaranto alla ricerca del successo per uscire dalla zona calda
23 Novembre 2025 - 07:15 | Redazione
La Reggina a digiuno di vittorie da tre giornate, ci riprova. La squadra amaranto, nel suo disastroso inizio di campionato, ha comunque un cammino più regolare in trasferta e quindi spera in questo confronto con l’Enna di tornare al successo. La capolista Nuova Igea in casa contro quel Ragusa che appena una settimana addietro ha ribaltato il Savoia. Nissa fuori contro il Gela.
Il programma della giornata
Athletic Palermo – Gelbison
Acireale – Favara
Enna – Reggina
Paternò – Sambiase
Sancataldese – Vibonese
Messina – Savoia
Nuova Igea – Ragusa
Vigor Lamezia – Milazzo
Gela – Nissa (ore 17)
La classifica
Nuova Igea 23
Savoia 22
Nissa 21*
Sambiase 20
A. Palermo 19 *
Vibonese 19
Milazzo 18
Gela 16
Enna 14
Vigor Lamezia 14
Gelbison 14
Favara 13
Acireale 13
Reggina 12
Sancataldese 11
Ragusa 10
Paternò 9
Messina 6
*Nissa e Athletic Palermo una gara in meno. Si recupera il 26 novembre