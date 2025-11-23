Serie D: Reggina, vittoria pesante. Il Savoia sbanca Messina. Risultati e classifica
Tre punti che si spera siano l'inizio di un nuovo percorso
23 Novembre 2025 - 07:15 | Redazione
Gli amaranto riescono a spuntarla a pochi minuti dalla fine grazie ad un colpo di testa di Ferraro, da vero attaccante su preciso assist di Edera. Rimane la prestazione decisamente poco felice della squadra che si spera possa finalmente cambiare registro. Bene l’Athletic Palermo che adesso nel recupero di mercoledi contro la Nissa può allungare ancora. Colpo esterno del Sambiase. Il Savoia espugna Messina e balza di nuovo in vetta.
I risultati della giornata
Athletic Palermo – Gelbison 3-0
Acireale – Favara 1-2
Enna – Reggina 0-1
Paternò – Sambiase 0-1
Sancataldese – Vibonese 1-1
Messina – Savoia 0-1
Nuova Igea – Ragusa 0-0
Vigor Lamezia – Milazzo 0-1
Gela – Nissa (ore 17)
La classifica
Savoia 25
Nuova Igea 24
Sambiase 23
A. Palermo 22*
Nissa 21*
Milazzo 21
Vibonese 20
Gela 16
Favara 16
Reggina 15
Vigor Lamezia 14
Gelbison 14
Enna 14
Acireale 13
Sancataldese 12
Ragusa 11
Paternò 9
Messina 6
*Nissa e Athletic Palermo una gara in meno. Si recupera il 26 novembre