Serie D: Reggina, vittoria pesante. Il Savoia sbanca Messina. Risultati e classifica

Tre punti che si spera siano l'inizio di un nuovo percorso

23 Novembre 2025 - 07:15 | Redazione

Simone Edera

Gli amaranto riescono a spuntarla a pochi minuti dalla fine grazie ad un colpo di testa di Ferraro, da vero attaccante su preciso assist di Edera. Rimane la prestazione decisamente poco felice della squadra che si spera possa finalmente cambiare registro. Bene l’Athletic Palermo che adesso nel recupero di mercoledi contro la Nissa può allungare ancora. Colpo esterno del Sambiase. Il Savoia espugna Messina e balza di nuovo in vetta.

Leggi anche

I risultati della giornata

Athletic Palermo – Gelbison 3-0

Acireale – Favara 1-2

Enna – Reggina 0-1

Paternò – Sambiase 0-1

Sancataldese – Vibonese 1-1

Messina – Savoia 0-1

Nuova Igea – Ragusa 0-0

Vigor Lamezia – Milazzo 0-1

Gela – Nissa (ore 17)

La classifica

Savoia 25

Nuova Igea 24

Sambiase 23

A. Palermo 22*

Nissa 21*

Milazzo 21

Vibonese 20

Gela 16

Favara 16

Reggina 15

Vigor Lamezia 14

Gelbison 14

Enna 14

Acireale 13

Sancataldese 12

Ragusa 11

Paternò 9

Messina 6

*Nissa e Athletic Palermo una gara in meno. Si recupera il 26 novembre

RegginaReggio Calabria Calcio