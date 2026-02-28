Serie D: Reggina in campo prima di tutte. Il programma e la classifica

Sarà la Reggina la prima a scendere in campo per la giornata numero ventisei del campionato di serie D. L’impegno della Nazionale Italiana Femminile contro la Svezia ha imposto l’anticipo al sabato e così gli amaranto anticiperanno il match contro la Sancataldese, in attesa poi di conoscere quello che accadrà sugli altri campi, in modo particolare a Caltanissetta dove si affronteranno la capolista Nuova Igea e la Nissa.

Leggi anche

Il programma della giornata

Reggina – Sancataldese (sabato ore 20,00)

Gelbison – Vigor Lamezia

Paternò – Acireale

Vibonese – Savoia

Favara – Messina

Enna – Gela

Milazzo – Ragusa

Nissa – Nuova Igea

Sambiase – Athletic Palermo

La classifica