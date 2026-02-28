City Now

Serie D: Reggina in campo prima di tutte. Il programma e la classifica

Rivalsa e necessità di tornare alla vittoria per gli amaranto

28 Febbraio 2026 - 00:23 | Redazione

Reggina Desiato

Sarà la Reggina la prima a scendere in campo per la giornata numero ventisei del campionato di serie D. L’impegno della Nazionale Italiana Femminile contro la Svezia ha imposto l’anticipo al sabato e così gli amaranto anticiperanno il match contro la Sancataldese, in attesa poi di conoscere quello che accadrà sugli altri campi, in modo particolare a Caltanissetta dove si affronteranno la capolista Nuova Igea e la Nissa.

Il programma della giornata

Reggina – Sancataldese (sabato ore 20,00)

Gelbison – Vigor Lamezia

Paternò – Acireale

Vibonese – Savoia

Favara – Messina

Enna – Gela

Milazzo – Ragusa

Nissa – Nuova Igea

Sambiase – Athletic Palermo

La classifica

  1. Nuova Igea 49
  2. Savoia 47
  3. Nissa 46
  4. Athletic Palermo 45
  5. Reggina 44
  6. Gelbison 39
  7. Milazzo 38
  8. Gela (-1) 37
  9. Sambiase 36
  10. Vigor Lamezia 34
  11. Enna 27
  12. Vibonese 26
  13. Sancataldese 24
  14. Ragusa 24
  15. Acireale (-1) 23
  16. Messina 22
  17. Favara 20
  18. Paternò 14

