Serie D: Reggina in campo prima di tutte. Il programma e la classifica
Rivalsa e necessità di tornare alla vittoria per gli amaranto
28 Febbraio 2026 - 00:23 | Redazione
Sarà la Reggina la prima a scendere in campo per la giornata numero ventisei del campionato di serie D. L’impegno della Nazionale Italiana Femminile contro la Svezia ha imposto l’anticipo al sabato e così gli amaranto anticiperanno il match contro la Sancataldese, in attesa poi di conoscere quello che accadrà sugli altri campi, in modo particolare a Caltanissetta dove si affronteranno la capolista Nuova Igea e la Nissa.
Il programma della giornata
Reggina – Sancataldese (sabato ore 20,00)
Gelbison – Vigor Lamezia
Paternò – Acireale
Vibonese – Savoia
Favara – Messina
Enna – Gela
Milazzo – Ragusa
Nissa – Nuova Igea
Sambiase – Athletic Palermo
La classifica
- Nuova Igea 49
- Savoia 47
- Nissa 46
- Athletic Palermo 45
- Reggina 44
- Gelbison 39
- Milazzo 38
- Gela (-1) 37
- Sambiase 36
- Vigor Lamezia 34
- Enna 27
- Vibonese 26
- Sancataldese 24
- Ragusa 24
- Acireale (-1) 23
- Messina 22
- Favara 20
- Paternò 14