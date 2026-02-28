City Now

Serie D: la Reggina ha fatto il suo ed è seconda. Il programma e la classifica provvisoria

Adesso l'attesa per i risultati della domenica, in modo particolare per lo scontro diretto

28 Febbraio 2026 - 22:05 | Redazione

Reggina Laaribi

Torna a vincere la Reggina al Granillo. Non è stato semplice contro una Sancataldese tutta chiusa nella propria metà campo. A risolverla è il solito Domenico Girasole, inzuccata perfetta su angolo. Il raddoppio grazie all’autorete di Di Rienzo. Adesso si attendono i risultati delle altre, nel frattempo amaranto secondi.

Il programma della giornata

Reggina – Sancataldese 2-0

Gelbison – Vigor Lamezia

Paternò – Acireale

Vibonese – Savoia

Favara – Messina

Enna – Gela

Milazzo – Ragusa

Nissa – Nuova Igea

Sambiase – Athletic Palermo

La classifica

  1. Nuova Igea 49
  2. Savoia 47
  3. Reggina 47
  4. Nissa 46
  5. Athletic Palermo 45
  6. Gelbison 39
  7. Milazzo 38
  8. Gela (-1) 37
  9. Sambiase 36
  10. Vigor Lamezia 34
  11. Enna 27
  12. Vibonese 26
  13. Sancataldese 24
  14. Ragusa 24
  15. Acireale (-1) 23
  16. Messina 22
  17. Favara 20
  18. Paternò 14

RegginaReggio Calabria Calcio