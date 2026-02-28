Serie D: la Reggina ha fatto il suo ed è seconda. Il programma e la classifica provvisoria
Adesso l'attesa per i risultati della domenica, in modo particolare per lo scontro diretto
28 Febbraio 2026 - 22:05 | Redazione
Torna a vincere la Reggina al Granillo. Non è stato semplice contro una Sancataldese tutta chiusa nella propria metà campo. A risolverla è il solito Domenico Girasole, inzuccata perfetta su angolo. Il raddoppio grazie all’autorete di Di Rienzo. Adesso si attendono i risultati delle altre, nel frattempo amaranto secondi.
Il programma della giornata
Reggina – Sancataldese 2-0
Gelbison – Vigor Lamezia
Paternò – Acireale
Vibonese – Savoia
Favara – Messina
Enna – Gela
Milazzo – Ragusa
Nissa – Nuova Igea
Sambiase – Athletic Palermo
La classifica
- Nuova Igea 49
- Savoia 47
- Reggina 47
- Nissa 46
- Athletic Palermo 45
- Gelbison 39
- Milazzo 38
- Gela (-1) 37
- Sambiase 36
- Vigor Lamezia 34
- Enna 27
- Vibonese 26
- Sancataldese 24
- Ragusa 24
- Acireale (-1) 23
- Messina 22
- Favara 20
- Paternò 14