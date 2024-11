Serie D: Reggina contro l’ultima. Il programma e la classifica

Il Siracusa torna in casa dopo il pareggio esterno, Scafatese in trasferta, Vibonese al Razza

Quest’anno nel girone I del campionato di serie D può succedere qualsiasi cosa. Ed è per questo che il match tra l’Akragas e la Reggina, apparentemente semplice per gli amaranto, è da giocare con particolare attenzione per Barillà e soci. Il Siracusa, dopo le contestazioni dei tifosi, cerca riscatto in casa con l’Enna, mentre la capolista Scafatese viaggi alla volta di Caltanissetta. L’altra capolista Vibonese dovrebbe avere un compito più agevole al Razza con il Ragusa.

Il programma della giornata

Akragas – Reggina

Pompei – Favara

Locri – Sancataldese

Nissa – Scafatese

Paternò – Città di Sant’Agata

Sambiase – Nuova Igea

Siracusa – Enna

Vibonese – Ragusa

Licata – Acireale

