Serie D: l’ex Reggina Vargas vicinissimo ad una panchina calabrese

Movimenti sul calciomercato della serie D che riguardano anche gli allenatori. Secondo quanto riferisce seried24.com, l’ex Reggina Jorge Vargas è pronto per una nuova avventura:

“La Vigor Lamezia getta le basi per il futuro: i primi innesti in vista della prossima stagione sono Jorge Vargas e Francesco Ramondino, che approderanno in biancoverde per ricoprire rispettivamente i ruoli di allenatore e direttore sportivo.

Per l’allenatore si tratta di un ritorno. Il tecnico cileno, infatti, ha già guidato i calabresi nella stagione 2020/21 prima di assaporare il mondo del professionismo e guidare la Pro Patria, con cui ha chiuso al dodicesimo posto in Serie C”.