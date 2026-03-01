City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Serie D: big match in parità, vincono Savoia e A. Palermo. Risultati e classifica

La Reggina accorcia le distanze dalla vetta, adesso sono due le squadre che comandano in attesa del recupero di giovedi

01 Marzo 2026 - 17:15 | Redazione

Tifosi Savoia

La Reggina attendeva con grande interesse i risultati della giornata di domenica con gli occhi puntati sul big match tra la Nissa e la Nuova Igea. L’incontro è finito in parità, mentre ha vinto facilmente il Savoia sul campo della Vibonese, più sofferto il successo dell’Athletic Palermo in casa del Sambiase, l’1-2 arriva su rigore quasi a fine gara. Giovedi si recupera il match tra l’Enna e l’Athletic Palermo. In caso di vittoria dei nerorosa, questi ultimi balzerebbero in vetta alla classifica.

I risultati della giornata

Reggina – Sancataldese 2-0

Gelbison – Vigor Lamezia 1-1

Paternò – Acireale 2-1

Vibonese – Savoia 0-2

Favara – Messina 1-1

Enna – Gela 6-1

Milazzo – Ragusa 0-1

Nissa – Nuova Igea 1-1

Sambiase – Athletic Palermo 1-2

La classifica

  1. Savoia 50
  2. Nuova Igea 50
  3. Athletic Palermo 48
  4. Reggina 47
  5. Nissa 47
  6. Gelbison 40
  7. Milazzo 38
  8. Gela (-1) 37
  9. Sambiase 36
  10. Vigor Lamezia 35
  11. Enna 30
  12. Ragusa 27
  13. Vibonese 26
  14. Sancataldese 24
  15. Acireale (-1) 23
  16. Messina 23
  17. Favara 21
  18. Paternò 17

RegginaReggio Calabria Calcio