Serie D: big match in parità, vincono Savoia e A. Palermo. Risultati e classifica

La Reggina attendeva con grande interesse i risultati della giornata di domenica con gli occhi puntati sul big match tra la Nissa e la Nuova Igea. L’incontro è finito in parità, mentre ha vinto facilmente il Savoia sul campo della Vibonese, più sofferto il successo dell’Athletic Palermo in casa del Sambiase, l’1-2 arriva su rigore quasi a fine gara. Giovedi si recupera il match tra l’Enna e l’Athletic Palermo. In caso di vittoria dei nerorosa, questi ultimi balzerebbero in vetta alla classifica.

I risultati della giornata

Reggina – Sancataldese 2-0

Gelbison – Vigor Lamezia 1-1

Paternò – Acireale 2-1

Vibonese – Savoia 0-2

Favara – Messina 1-1

Enna – Gela 6-1

Milazzo – Ragusa 0-1

Nissa – Nuova Igea 1-1

Sambiase – Athletic Palermo 1-2

La classifica