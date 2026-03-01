Serie D: big match in parità, vincono Savoia e A. Palermo. Risultati e classifica
La Reggina accorcia le distanze dalla vetta, adesso sono due le squadre che comandano in attesa del recupero di giovedi
01 Marzo 2026 - 17:15 | Redazione
La Reggina attendeva con grande interesse i risultati della giornata di domenica con gli occhi puntati sul big match tra la Nissa e la Nuova Igea. L’incontro è finito in parità, mentre ha vinto facilmente il Savoia sul campo della Vibonese, più sofferto il successo dell’Athletic Palermo in casa del Sambiase, l’1-2 arriva su rigore quasi a fine gara. Giovedi si recupera il match tra l’Enna e l’Athletic Palermo. In caso di vittoria dei nerorosa, questi ultimi balzerebbero in vetta alla classifica.
I risultati della giornata
Reggina – Sancataldese 2-0
Gelbison – Vigor Lamezia 1-1
Paternò – Acireale 2-1
Vibonese – Savoia 0-2
Favara – Messina 1-1
Enna – Gela 6-1
Milazzo – Ragusa 0-1
Nissa – Nuova Igea 1-1
Sambiase – Athletic Palermo 1-2
La classifica
- Savoia 50
- Nuova Igea 50
- Athletic Palermo 48
- Reggina 47
- Nissa 47
- Gelbison 40
- Milazzo 38
- Gela (-1) 37
- Sambiase 36
- Vigor Lamezia 35
- Enna 30
- Ragusa 27
- Vibonese 26
- Sancataldese 24
- Acireale (-1) 23
- Messina 23
- Favara 21
- Paternò 17