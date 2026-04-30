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Serie D, scadenze liberatorie. Nel girone I penalizzato il Gela. La nuova classifica

Il dispositivo completo che comprende anche multa e inibizione per la società

30 Aprile 2026 - 15:45 | Redazione

Gela Reggina

Si attendevano in giornate le sentenze per quello che riguardava le liberatorie dei pagamenti fino al 31 dicembre, da presentare entro il 31 gennaio. Nel girone I una sola squadra coinvolta, il Gela. Si seguito il dispositivo:

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • al sig. Giovanni Vittoria, mesi 3 (tre) di inibizione;
  • alla società ASD Città di Città di Gela, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda e punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

La classifica

  1. Savoia 66
  2. Nissa 64
  3. Reggina 63
  4. Athletic Palermo 57
  5. Gelbison 57
  6. Sambiase 53
  7. Nuova Igea (-5) 53
  8. Milazzo 44
  9. Gela (-4) 40
  10. Vigor Lamezia 39
  11. Favara 37
  12. Enna 35
  13. Ragusa 34
  14. Vibonese 32
  15. Acireale 32
  16. Messina (-14) 29
  17. Sancataldese 29
  18. Paternò 19

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