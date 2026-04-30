Serie D, scadenze liberatorie. Nel girone I penalizzato il Gela. La nuova classifica
Il dispositivo completo che comprende anche multa e inibizione per la società
30 Aprile 2026 - 15:45 | Redazione
Si attendevano in giornate le sentenze per quello che riguardava le liberatorie dei pagamenti fino al 31 dicembre, da presentare entro il 31 gennaio. Nel girone I una sola squadra coinvolta, il Gela. Si seguito il dispositivo:
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Giovanni Vittoria, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società ASD Città di Città di Gela, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda e punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
La classifica
- Savoia 66
- Nissa 64
- Reggina 63
- Athletic Palermo 57
- Gelbison 57
- Sambiase 53
- Nuova Igea (-5) 53
- Milazzo 44
- Gela (-4) 40
- Vigor Lamezia 39
- Favara 37
- Enna 35
- Ragusa 34
- Vibonese 32
- Acireale 32
- Messina (-14) 29
- Sancataldese 29
- Paternò 19
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